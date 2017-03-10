Компания Kingston представила новую высокоскоростную карту памяти microSD UHS-I (U3) Gold-серии для записи видео в формате 4К

Американская компания Kingston Digital представила новую карту памяти SDCG формата microSD Kingston Gold UHS-I Speed Class 3 (U3), предназначенную для записи Ultra HD видео, снимаемых с помощью современных высокоуровневых дронов и экшн-камер. В частности, новинка поддерживает съемку видео в формате 4K с частотой 30 к/с или в разрешении 1080P HD с частотой 120 к/с.

Последняя спецификация SD Association UHS-I U3 (Ultra High-Speed Bus, Speed Class 3) гарантирует производительность карты не ниже 30 МБ/с и обеспечивает пропускную способность, которой хватит для бесперебойной записи и воспроизведения видео в формате 4K. Карта памяти поддерживает скорость чтения 90 МБ/с и записи 45 МБ/с6: она считывает в 9 раз быстрее и записывает в 4,5 раза быстрее по сравнению со стандартными картами памяти SD Class 10.

Кроме того, карта памяти Kingston Gold microSD UHS-I U3 может работать практически при любых погодных условиях: она защищена от погружения в воду, ударов/вибрации, рентгеновского излучения и перепадов температур, так что без труда перенесет любое экстремальное путешествие или спортивное соревнование.

Карта памяти Kingston Gold microSD UHS-I Speed Class 3 (U3) представлена емкостью 16 ГБ, 32 ГБ и 64 ГБ и располагает пожизненной гарантией.

Источник: Kingston