Компания MLS построит в Канаде космодром для украинской ракеты «Циклон 4М», первый запуск может состояться в 2020 году

Канадская компания Maritime Launch Services (MLS) намерена построить стартовый ракетно-космический комплекс в канадском регионе Новая Шотландия, который планируют использовать для запусков украинской ракеты «Циклон 4М». У компании есть договоренности с КБ «Южное» и «Южмашем» об использовании украинской ракеты-носителя «Циклон 4М», первый запуск может состояться уже в 2020 году. Об этом говорится в пресс-релизе MLS.

В сообщении AIN.UA глава MLS Джон Иселла отметил, что украинские предприятия КБ «Южное» и «Южный машиностроительный завод» будут выступать поставщиками оборудования и услуг по контракту с MLS. Уже к 2022 году компания планирует выйти на восемь пусков в год.

Выбирая среди 14 потенциальных мест для строительства стартового комплекса, руководство MLS ставило во главу следующие критерии: доступ к полярной и солнечно-синхронной орбитам (ССО), очень низкая плотность населения, близость транспортной инфраструктуры и интерес со стороны местных властей. В итоге выбрали участок в регионе Новая Шотландия, близ города Кансо. Строительство объекта должно начаться уже в этом году, хотя компании еще предстоит получить все необходимые на это разрешения.

По оценкам компании, стоимость стартового комплекса обойдется примерно в $110 млн. Начальное финансирование для проекта предоставила американская United Paradyne Corporation (UPC). Она вместе с Джоном Иселлой и Стивом Матьером (президент MLS) являются партнерами-основателями MLS. Для строительства космодрома канадская компания планирует привлечь еще как минимум два раунда финансирования от частных инвесторов..

Источник: ain