Компания MLS построит в Канаде космодром для украинской ракеты «Циклон 4М», первый запуск может состояться в 2020 году
Канадская компания Maritime Launch Services (MLS) намерена построить стартовый ракетно-космический комплекс в канадском регионе Новая Шотландия, который планируют использовать для запусков украинской ракеты «Циклон 4М». У компании есть договоренности с КБ «Южное» и «Южмашем» об использовании украинской ракеты-носителя «Циклон 4М», первый запуск может состояться уже в 2020 году. Об этом говорится в пресс-релизе MLS.
В сообщении AIN.UA глава MLS Джон Иселла отметил, что украинские предприятия КБ «Южное» и «Южный машиностроительный завод» будут выступать поставщиками оборудования и услуг по контракту с MLS. Уже к 2022 году компания планирует выйти на восемь пусков в год.
Выбирая среди 14 потенциальных мест для строительства стартового комплекса, руководство MLS ставило во главу следующие критерии: доступ к полярной и солнечно-синхронной орбитам (ССО), очень низкая плотность населения, близость транспортной инфраструктуры и интерес со стороны местных властей. В итоге выбрали участок в регионе Новая Шотландия, близ города Кансо. Строительство объекта должно начаться уже в этом году, хотя компании еще предстоит получить все необходимые на это разрешения.
По оценкам компании, стоимость стартового комплекса обойдется примерно в $110 млн. Начальное финансирование для проекта предоставила американская United Paradyne Corporation (UPC). Она вместе с Джоном Иселлой и Стивом Матьером (президент MLS) являются партнерами-основателями MLS. Для строительства космодрома канадская компания планирует привлечь еще как минимум два раунда финансирования от частных инвесторов..
Источник: ain
- Этот проект – второй шанс для Украины в решении проблемы со стартовой площадкой. Ранее, Государственное космическое агентство Украины планировало использовать для этих целей пусковой центр Алкантара в Бразилии. Для этого между странами в 2003 году был подписан договор о долгосрочном сотрудничестве. Но летом 2015 года Бразилия в одностороннем порядке денонсировала (отменила) договор.
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- Степень готовности РН «Циклон-4» на момент разрыва сотрудничества составляла порядка 90%. При этом, первый пуск должен был состояться еще в 2014 году. Согласно озвученным в декабре 2016 года оценкам ГКАУ, фактические затраты украинской стороны на реализацию проекта РКК «Циклон-4» составили $592 млн