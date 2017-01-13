Компания MMD представила 40-дюймовый монитор Philips BDM4037UW, который является самой большой 4К-моделью с изогнутым экраном на рынке

Компания MMD, обладающая правами на бренд Philips Monitors, представила новый 40-дюймовый монитор Philips Brilliance BDM4037UW, который на данный момент является самым большим 4К-монитором с изогнутым экраном на рынке. Новинка с разрешением 4K Ultra HD поддерживает фирменную технологию Ultra Wide Color, а также функцию MultiView, которая позволяет вывести изображение из четырёх источников на одном экране одновременно.

Модель Philips BDM4037UW поддерживает разрешение UltraClear 4K UHD (3840 x 2160 пикселей), а матрица с вертикальной ориентацией с многодоменной структурой (MVA) позволяет добиться высокой статической контрастности, более насыщенной картинки и широких углов обзора в 178/178 градусов. Технология Ultra Wide Color работает с цветом напрямую, на аппаратном уровне ЖК-панели монитора, благодаря чему обеспечивает расширенный охват цветовой палитры в 85% гаммы NTSC против 72% у обычных моделей. Для снижения мерцания LED-подсветки используется фирменная технология Philips Flicker-free.

Функция MultiView позволяет выводить на экран монитора изображение в Full HD из четырёх различных источников. Собранное таким образом изображение можно разместить либо в режиме PBP «картинка рядом с картинкой», либо в режиме PIP «картинка в картинке». Первый вариант подходит для контрольных помещений и совместных проектов, когда несколько пользователей подключают свои устройства к одному монитору для работы. Второй позволит, к примеру, просматривать новости в маленьком окошке, а остальную часть экрана использовать для работы.

Отметим, что новый монитор Philips BDM4037UW уже появился в продаже в Украине по цене 20969 гривен.

Технические характеристики:

Характеристики Монитор Philips BDM4037UW Тип матрицы ЖК-монитора VA LCD Технология подсветки W-LED Диагональ экрана 40 дюймов / 101,6 см Соотношение сторон 16:9 Оптимальное разрешение 3840 x 2160 при 60 Гц Углы обзора 178º (Г) / 178º (В), при C/R > 10 Яркость 300 кд/м² Цвета 1,07 миллиарда Улучшение качества изображения SmartImage MHL 1080p при 60 Гц Комфорт Встроенные колонки: 5 Вт x 2

Функция MultiView: PBP (4 источника изображения), PIP (2 источника изображения)

SmartImage, Multiview, Пользовательский режим, Меню, Вкл./Выкл. питания

Управляющее ПО: SmartControl

Прочее: Замок Kensington, крепление VESA (100×100 мм) Подключение Видеовход: VGA (аналоговый), DisplayPort x 2, HDMI (1.4) – MHL x 1, HDMI (2.0) – MHL x 1

USB: USB 3.0 x 4 (1 разъём для быстрой зарядки)

Синхронизация: раздельная синхронизация, синхронизация по зелёному

Аудиоразъёмы: аудиовход, разъём для наушников Подставка Наклон: -5/10°

Источник: MMD