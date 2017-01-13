Компания MMD представила 40-дюймовый монитор Philips BDM4037UW, который является самой большой 4К-моделью с изогнутым экраном на рынке
Компания MMD, обладающая правами на бренд Philips Monitors, представила новый 40-дюймовый монитор Philips Brilliance BDM4037UW, который на данный момент является самым большим 4К-монитором с изогнутым экраном на рынке. Новинка с разрешением 4K Ultra HD поддерживает фирменную технологию Ultra Wide Color, а также функцию MultiView, которая позволяет вывести изображение из четырёх источников на одном экране одновременно.
Модель Philips BDM4037UW поддерживает разрешение UltraClear 4K UHD (3840 x 2160 пикселей), а матрица с вертикальной ориентацией с многодоменной структурой (MVA) позволяет добиться высокой статической контрастности, более насыщенной картинки и широких углов обзора в 178/178 градусов. Технология Ultra Wide Color работает с цветом напрямую, на аппаратном уровне ЖК-панели монитора, благодаря чему обеспечивает расширенный охват цветовой палитры в 85% гаммы NTSC против 72% у обычных моделей. Для снижения мерцания LED-подсветки используется фирменная технология Philips Flicker-free.
Функция MultiView позволяет выводить на экран монитора изображение в Full HD из четырёх различных источников. Собранное таким образом изображение можно разместить либо в режиме PBP «картинка рядом с картинкой», либо в режиме PIP «картинка в картинке». Первый вариант подходит для контрольных помещений и совместных проектов, когда несколько пользователей подключают свои устройства к одному монитору для работы. Второй позволит, к примеру, просматривать новости в маленьком окошке, а остальную часть экрана использовать для работы.
Отметим, что новый монитор Philips BDM4037UW уже появился в продаже в Украине по цене 20969 гривен.
Технические характеристики:
|Характеристики
|Монитор Philips BDM4037UW
|Тип матрицы ЖК-монитора
|VA LCD
|Технология подсветки
|W-LED
|Диагональ экрана
|40 дюймов / 101,6 см
|Соотношение сторон
|16:9
|Оптимальное разрешение
|3840 x 2160 при 60 Гц
|Углы обзора
|178º (Г) / 178º (В), при C/R > 10
|Яркость
|300 кд/м²
|Цвета
|1,07 миллиарда
|Улучшение качества изображения
|SmartImage
|MHL
|1080p при 60 Гц
|Комфорт
|Подключение
|Подставка
|Наклон: -5/10°
Источник: MMD