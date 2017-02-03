Компания NanoFlowcell анонсировала электросуперкар Quant 48Volt на проточных аккумуляторах с мощностью 760 л.с. и запасом хода 1000 км

Компания NanoFlowcell из Лихтенштейна представит на Женевском автосалоне новую модель Quant 48Volt, которая по данным ее создателей является первым в мире электрическим спорткаром с низковольтной силовой установкой с проточными аккумуляторами (Flow Cell Drive).

Полноприводную модель Quant 48Volt оснастят четырьмя низковольтными электромоторами и переменно-управляемыми проточными ячейками nanoFlowcell. Мощность силовой установки составит 760 л.с. (4 x 140 кВт), что позволит электромобилю разгоняться до скорости 100 км/ч за 2,4 секунды и разгоняться до 300 км/ч (дальнейший разгон ограничен электроникой). Запас хода от одной полной заправки превышает 1000 км.

Отметим, что проточные аккумуляторы представляют собой систему с двумя резервуарами с электролитами, которые при помощи насоса поступают в камеру, разделенную на две части ионообменной мембраной. Возникает химическая реакция, в результате которой вырабатывается электроэнергия, передающаяся на суперконденсаторы, а затем — на электромоторы. Система не токсична и не взрывается, а заправка осуществляется не сложнее, чем в случае машин с обычными ДВС. Компания утверждает, что их батареи на жидких электродах в пять раз эффективнее, чем аккумуляторы электромобилей Tesla.

Напомним, что первый прототип компании QUANT e-Sportlimousine был представлен на Женевском автосалоне в 2014 году, а спустя год был анонсирован концепт-кар Quantino, а затем и его обновленная версия. Прошлой зимой электромобиль Quantino проехал без остановки 14 часов со средней скоростью 74 км/ч, моделируя городской цикл движения. После испытаний два топливных бака по 159 литров каждый остались заполненными на 78%.

Источник: Motor, NanoFlowcell