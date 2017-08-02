Компания Рината Ахметова «ДТЭК ВИЭ» ввела в эксплуатацию свою первую солнечную электростанцию «Трифановская СЭС» мощностью 10 МВт в Херсонской области

Компания «ДТЭК ВИЭ» ввела в эксплуатацию Трифановскую солнечную электростанцию мощностью 10 МВт, расположенную в Херсонской области Украины. Первая СЭС компании Рината Ахметова была построена всего за пять месяцев, уже получила все необходимые разрешения и с 1 августа подключена к Объединенной энергосистеме Украины.

Из-за длительности процедур землеотвода под строительство энергетических объектов дочерняя компания ДТЭК ВИЭ «Трифановка Энержи», в состав которой входит Трифановская СЭС, приняла решение о приобретении готового проекта СЭС. Партнером выступила BETEN INGENIERIE SAS, французская инжиниринговая компания с большим опытом разработки проектов ВИЭ.

В портфеле BETEN был выбран подходящий проект под строительство солнечной электростанции в с. Трифановка Херсонской области, которая обладает высоким уровнем инсоляции и хорошим потенциалом для развития солнечной генерации. Для реализации проекта был подписан кредитный договор на сумму 7,1 млн евро с ПАО АБ «Укргазбанк» сроком на 7 лет.

Всего на Трифановской СЭС площадью 30,6 га установлены 37 тысяч солнечных панелей производства компании JA Solar и 185 инверторов компании АВВ, изготовленных на заводе в Италии. Ежегодно станция будет генерировать поряка 11-12 млн кВтч «зеленой» электроэнергии и сможет обеспечить электричеством пятнадцать сел Великоалександровского района Херсонской области.

Источник: ДТЭК ВИЭ