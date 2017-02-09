Компания «ТММ» планирует построить на Троещине экологически чистый «мусороплавильный» завод, перерабатывающий отходы в теплоэнергию

Украинская строительная компания «ТММ» рассматривает планы по строительству завода по переработке твердых бытовых отходов в районе ТЭЦ-6, в двух километрах от киевского жилого массива «Троещина». Генеральный директор компании Николай Толмачев уверяет, что производство будет безотходным и экологически чистым, а в результате «плавления» мусора киевляне получат тепловую энергию, которая пойдет на отопление и нагрев воды.

«Технология переплавки мусора аналогична технологии «магма», когда мусор без доступа кислорода расплавляется на раскаленном камне. Технология практически безотходна, выбросов в атмосферу нет, то есть это экологически чистое производство. Оно затратное, так как температура плавления в вакуумной печи составляет 2 тыс. градусов. Но зато при сжигании не выделяется ни одно ядовитое вещество. Там выбросов меньше, чем из выхлопной трубы «Мерседеса». Мы собираемся первыми построить такой завод в Украине и уже ведем переговоры с Киевом и Запорожьем», — рассказал генеральный директор компании

При этом Николай Толмачев отметил, что в данный момент ожидает подписания мэром Киева меморандума, который бы позволил начать строительство мусороплавильного завода в Киеве уже в текущем году. Интересно, что застройщик планирует самостоятельно привлечь необходимые для реализации проекта инвестиции (в разных источниках упоминается сумма порядка 200 млн евро), что может оказаться дополнительным аргументом в пользу заключения необходимых соглашений с киевскими властями.

Со стороны города ТММ хочет получить участок земли, гарантии поставок мусора и возможность продавать вырабатываемое заводом тепло по коммунальным ценам. Именно возможность завода утилизировать мусор, одновременно вырабатывая тепло, по мнению компании позволит значительно уменьшить себестоимость утилизации, а значит снизить тарифы на этот процесс для города. Также представители компании сетуют на то, что в Украине выработка энергии от сжигания мусора не приравнена к «зеленому тарифу», хотя в других странах это уже скорее правило, чем исключение.

Не можем не отметить, что далеко не всем жителям Киева (и в особенности жителям Деснянского района и массива Троещина) нравится идея с постройкой мусороперерабатывающего завода вблизи с жилой постройкой. На сайте КГГА даже была зарегистрирована соответствующая петиция «Против строительства мусоросжигательного завода на Троещине», которая набрала необходимое количество голосов и была рассмотрена. Результатом стало создание рабочей комиссии, общественное обсуждение проблемы и обещание повторно рассмотреть данный вопрос по окончанию всего процесса, то есть окончательная точка в вопросе еще не поставлена.

Источник: Дело