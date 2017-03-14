Компания Vertu продана за $61 млн турецкому бизнесмену, который задолжал миллиарды Nokia и Motorola

Производитель люксовых смартфонов Vertu был продан турецкому бизнесмену Хакану Узану (Hakan Uzan). Сумма сделки составляет £50 млн (около $61 млн).

Это достаточно интересная сделка с точки зрения её участников. Однако, чтобы разобраться во всех подробностях, нужно вернуться более чем на 20 лет в прошлое. Хакан является представителем некогда процветавшей семьи Узан. В свои лучшие годы конгломерат Uzan Group владел банком, сетью электростанций, несколькими вещательными компаниями и мобильным оператором Telsim. Последний был основан в 1994 году за счёт денег, полученных в долг у Nokia и Motorola. Но из-за возникших позже финансовых трудностей оказалось невозможно выполнять свои долговые обязательства. В результате, в 2001 году сумма долга составила $2,7 млрд, и Nokia вместе с Motorola в судебном порядке потребовали компенсации от семейства Узанов. В 2002 году по иску Nokia суд заочно приговорил Хакана Узана к 15 месяцам тюрьмы. В 2003 году Motorola добилась решения о компенсации $4,26 млрд, хотя это решение затем было оспорено.

Дальше дела у семьи Узанов пошли ещё хуже. В 2004 году правительство Турции наложило арест на более чем 200 компаний, принадлежащих Uzan Group. Это было сделано с целью осуществления выплат по долгам, которые к тому моменту были накоплены в принадлежащем семье Imar Bank и достигали $5,7 млрд. Некоторые члены семьи, включая патриарха Кермала Узана, бежали из страны, объясняя такой шаг политическими преследованиями. Беглецы получили политическое убежище во Франции, но их истинное местонахождение неизвестно.

Теперь рассмотрим исторический путь Vertu, который тоже достаточно интересен, хотя и не богат столь драматическими событиями. Vertu была создана в качестве подразделения Nokia в 1998 году. В рамках этого бренда выпускались мобильные телефоны и смартфоны, которые обладали скромными техническими характеристиками и возможностями, но изготавливались из дорогих материалов, потому их цена измерялась тысячами долларов. Первое устройство Vertu было выпущено в 2002 году. В 2012 году в рамках крупной реорганизации Nokia подразделение Vertu было продано европейской инвестиционной компании EQT VI за €200 млн. В 2015 году Vertu была продана китайскому инвестиционному фонду Godin Holdings, сумма сделки не была разглашена. По данным финансового отчёта Vertu за 2014 год, компания получила доход £110 млн и убыток в сумме £53 млн. К 2015 году по всему миру было реализовано около 450 тыс. устройств при средней цене $6 тыс.

Теперь Vertu продана уже третий раз за 5 лет, причём, человеку, у которого был конфликт с первоначальным создателем компании. Новый владелец заявляет, что Vertu — это мощный бренд с признанной рыночной нишей. Узан намерен инвестировать средства в компанию, чтобы позволить ей полностью реализовать свой потенциал.

Источник: The Verge