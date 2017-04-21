Оператор мобильной связи Vodafone Украина запустил 3G-сеть в Славянске

Оператор мобильной связи Vodafone Украина обеспечил 3G покрытие в Славянске. Сегодня, 21 апреля 2017 года, 3G-сеть оператора введена в коммерческую эксплуатацию. При этом было реализовано решение Single RAN, которое позволит запустить 4G в максимально короткие сроки.

Для того чтобы обеспечить своих абонентов стабильной связью, оператор Vodafone Украина устанавливает втрое больше базовых станций, чем в среднем по рынку. Так, в Славянске уже сегодня «в эфире» 22 базовые станции 3G, при этом по мере роста количества пользователей 3G в городе, Vodafone планирует увеличивать емкость сети.

Отметим, что оператора Vodafone Украина продолжает инвестировать в развитие инфраструктуры на востоке страны. В марте 3G-сеть Vodafone появилась в Краматорске, до конца апреля услуги 3G станут доступны жителям Мариуполя. В ближайшие месяцы 3G от Vodafone будет запущен и в других городах востока страны.

Источник: Vodafone