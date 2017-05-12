Компания Vodafone Украина запустила пакетное предложение Office 365 для бизнес-абонентов

Компания Vodafone Украина запустила решение для среднего и малого бизнеса Office 365, которое представляет собой облачные сервисы Microsoft и услуги связи в одном пакете. По мнению компании, система Office 365 позволит сократить расходы на организацию рабочего места с доступом к мобильному интернету и набору облачных приложений Microsoft.

Таким образом, благодаря использованию Office 365 бизнес-абоненты Vodafone смогут работать на любом совместимом устройстве, используя онлайн программное обеспечение Office, защищенные видеоконференции с помощью Skype для бизнеса, облачное хранилище OneDrive на 1 ТБ и 3G-интернет от Vodafone Украина. Также подписчики сервиса получат возможность использовать защищенную электронную почту бизнес-класса Exchange online, приобретать сервисы на специальных условиях от Vodafone Украина и оплачивать услуги вместе со счетом за услуги связи.

До 31 июля 2017 года клиенты Vodafone могут подключить услугу на специальных условиях, специальные тарифы действуют до 31 октября 2017 года:

Vodafone Red Business S Pro – предложение для тех, кому необходимо, помимо звонков, sms и мобильного интернета, иметь доступ к своей корпоративной почте в смартфоне, чтобы всегда быть на связи. Предложение объединяет в себе возможности тарифного плана Vodafone Red Business S и электронную почту бизнес-класса Exchange online – за 99 грн.

– предложение для тех, кому необходимо, помимо звонков, sms и мобильного интернета, иметь доступ к своей корпоративной почте в смартфоне, чтобы всегда быть на связи. Предложение объединяет в себе возможности тарифного плана Vodafone Red Business S и электронную почту бизнес-класса Exchange online – за 99 грн. Vodafone Red Business L+Pro – предложение для тех, кто активно использует телефон в рабочих целях, кому необходимо работать в любое время с любого устройства. Предложение объединяет в себе тарифный план Vodafone Red Business L+ и полный комплекс облачных инструментов для ведения бизнеса от Microsoft – за 399 грн.

Отметим, что для абонентов, которые находятся в других тарифных планах, доступно подключение сервисов Office 365 на стандартных условиях.

«Это удобное решение для тех, кому в силу специфики работы необходимо много передвигаться и при этом в любом месте иметь доступ к своей электронной почте и файлам в облачном хранилище, проводить онлайн совещания и совместно работать над документами», – прокомментировала запуск продукта Елена Иконникова, начальник департамента маркетинга бизнес рынка Vodafone Украина.

Источник: Vodafone Украина