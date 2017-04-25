Компания Яндекс запустила платформу для совместной работы «Яндекс.Коннект»

Компания Яндекс запустила платформу «Яндекс.Коннект», представляющую собой комплекс связанных друг с другом сервисов для совместной работы и общения. По словам представителей компании, на разработку этих инструментов ушло несколько лет, однако в итоге у разработчиков получилась универсальная платформа, которую можно использовать в любой организации, где люди что-то делают вместе.

В Яндекс.Коннект входят:

Почта для домена — существует уже давно и обеспечивает сотрудников почтовыми ящиками с адресом в домене компании. С Почтой можно работать в веб-интерфейсе, в приложении, а также в любом удобном почтовом клиенте.

— существует уже давно и обеспечивает сотрудников почтовыми ящиками с адресом в домене компании. С Почтой можно работать в веб-интерфейсе, в приложении, а также в любом удобном почтовом клиенте. Диск — вместе с почтовым ящиком каждый сотрудник получает место на Яндекс.Диске, где можно хранить документы, отчёты, презентации, квартальные планы и другие рабочие файлы.

— вместе с почтовым ящиком каждый сотрудник получает место на Яндекс.Диске, где можно хранить документы, отчёты, презентации, квартальные планы и другие рабочие файлы. Вики — общая база документов, в которой есть внутренний поиск, возможность совместного редактирования и уведомления об изменениях. На Вики можно хранить описания задач, инструкции, формы заявлений, идеи новых проектов.

— общая база документов, в которой есть внутренний поиск, возможность совместного редактирования и уведомления об изменениях. На Вики можно хранить описания задач, инструкции, формы заявлений, идеи новых проектов. Ямб — единый мессенджер для общения с коллегами, который поддерживает личные и групповые чаты. Ямб позволяет передавать файлы и вести поиск по переписке, его можно установить на смартфон или планшет.

Также в состав сервисов входит Трекер, позволяющий распределять ресурсы, ставить задачи и следить за их выполнением. Ещё один компонент платформы — единая Адресная книга, которая отражает структуру организации: аккаунты в ней сгруппированы по отделам и подразделениям. Сотрудников из разных подразделений, которые работают над одной задачей, можно объединить в команду и создать для неё общий адрес.

Все данные в Коннекте передаются по защищенному протоколу HTTPS. Одна из главных особенностей платформы — в том, что все сервисы тесно связаны друг с другом. Так, если в компанию придёт новый сотрудник, он автоматически будет добавлен во все нужные списки рассылки в почте и чаты в Ямбе, а также получит доступ к общим файлам и документам — всей компании и своего отдела.

Коннектом можно пользоваться бесплатно — в этом случае доступен базовый набор функций, чуть позже появится платный тариф с более широкими возможностями.

Источник: Яндекс