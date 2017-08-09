Комплект поставки смартфона Samsung Galaxy Note8 будет включать защитный чехол, но не на всех рынках

По данным осведомлённых источников из Южной Кореи, в комплект поставки смартфона Galaxy Note8 компания Samsung намерена включать бесплатный защитный чехол.

Согласно имеющейся информации, такой чехол будет изготавливаться из прозрачного пластика. Он обеспечит защиту задней панели и боковых граней смартфона.

Отмечается, что чехол позволит демонстрировать дизайн Galaxy Note8 и обеспечит защиту устройства от возникновения сколов или нежелательных контактов с посторонними предметами. При этом Samsung постаралась минимизировать толщину чехла, чтобы сохранить чувство захвата Galaxy Note8.

По предварительным данным, цена такого чехла составит от $17,7 до $26,55. Однако не все покупатели смартфона Samsung Galaxy Note8 могут рассчитывать на бесплатное получение защитного чехла. Данное предложение не будет распространяться на некоторые рынки, включая США, Европу и Россию.

Источник: gsmarena