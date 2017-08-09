Комплект поставки смартфона Samsung Galaxy Note8 будет включать защитный чехол, но не на всех рынках

Комплект поставки смартфона Samsung Galaxy Note8 будет включать защитный чехол, но не на всех рынках

По данным осведомлённых источников из Южной Кореи, в комплект поставки смартфона Galaxy Note8 компания Samsung намерена включать бесплатный защитный чехол.

Согласно имеющейся информации, такой чехол будет изготавливаться из прозрачного пластика. Он обеспечит защиту задней панели и боковых граней смартфона.

Отмечается, что чехол позволит демонстрировать дизайн Galaxy Note8 и обеспечит защиту устройства от возникновения сколов или нежелательных контактов с посторонними предметами. При этом Samsung постаралась минимизировать толщину чехла, чтобы сохранить чувство захвата Galaxy Note8.

По предварительным данным, цена такого чехла составит от $17,7 до $26,55. Однако не все покупатели смартфона Samsung Galaxy Note8 могут рассчитывать на бесплатное получение защитного чехла. Данное предложение не будет распространяться на некоторые рынки, включая США, Европу и Россию.

Источник: gsmarena

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