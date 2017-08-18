Компьютерная модель смартфона Sony Xperia XZ1 Compact запечатлена на видео

В сети появился качественный видеоролик в высоком разрешении, который позволяет во всех деталях рассмотреть готовящийся к выходу смартфон Sony Xperia XZ1 Compact. Автором видеоролика, демонстрирующего трехмерную модель грядущей утечки, выступает хорошо известный инсайдер @OnLeaks, так что, вероятнее всего, смартфон действительно будет выглядеть именно так. А если сравнить эту утечку с появившимися накануне изображениями обычного Sony Xperia XZ1, то сомнений не останется и вовсе – преемственность в дизайне очевидна.

Анонс смартфона Sony Xperia XZ1 Compact ожидается на мероприятии Sony в рамках выставки IFA 31 августа. Там же должен дебютировать упомянутый Xperia XZ1 и модель среднего уровня Xperia X1.

Модель Sony Xperia XZ1 Compact, как следует из названия, будет наименьшей из новинок, а точнее – получит меньший экран. Как видим, Sony пока не торопится переходить на популярный нынче безрамочный дизайн и Xperia XZ1 Compact получит достаточно широкие рамки сверху и снизу. Отметим, что Sony не одинока в своих консервативных взглядах и такой же позиции придерживается HMD Global. У представленного на днях флагмана Nokia 8 рамки тоже не особо узкие. Но с учетом повального увлечения безрамочностью это, скорее всего, лишь вопрос времени.

Источник также сообщает, что новинка, предположительно, будет оснащена экраном диагональю 4,6 дюйма и разрешением HD, а размеры аппарата составят 129,5х64,5х9,4 мм. Устройство получит слот microSD, разъем USB Type-C и сохранит аудиоразъем 3,5 мм.

Модель Xperia XZ1 Compact получит металлический корпус и фронтальные стереодинамики. Основной аппарата выступит SoC Snapdragon 835, дополненная 4 ГБ оперативной памяти. Также сообщается об аккумуляторе емкостью 2600 мА·ч, модуле NFC и ОС Android 7.1.1.

Источник: gsmarena