Конец эпопеи: Toshiba продает свой полупроводниковый бизнес за $18 млрд

Эпопея с продажей полупроводникового бизнеса Toshiba, которая тянется с начала этого года, наконец-то завершилась. И завершилась, надо сказать, весьма неожиданно – победой консорциума во главе с компанией Bain Capital Private Equity. Еще недавно сообщалось, что покупателем после многомесячных споров и переговоров все же станет консорциум во главе с Western Digital. Но, видимо, не срослось.

В американской Western Digital, выступающей посредством дочернего предприятия SanDisk партнером Toshiba в трех совместных предприятиях по выпуску флэш-памяти, наверняка не обрадуются этому решению. В то же время Toshiba рассчитывает, что никакие судебные разбирательства не помешают этой сделке состояться.

Отметим, что в консорциум-победитель также входят SK Hynix, фонд Innovation Network Corporation и банк Development Bank of Japan. Также накануне проскакивала информация о желании Apple примкнуть к победителю и внести свою долю в размере $3 млрд.

Итак, сумма сделки составляет эквивалент $18 млрд. Это немало, но существенно меньше $28 млрд, которые ранее якобы предлагал Foxconn вместе с Amazon и Apple. Очевидно, что сумма здесь не была решающим фактором. Вероятно, принимая решение, Toshiba принимала в расчет возможные проблемы с получением одобрения регуляторов. Ведущий член – компания Bain Capital – является американской, но в консорциум вошли и японские компании. Это решение позволит сохранить ключевой для страны бизнес от захвата зарубежными конкурентами. В противном случае правительство страны попросту могло не одобрить сделку, посчитав ее такой, что противоречит национальным интересам.

Так или иначе, это в любом случае отличный ход. Подобные объединения частных компаний заинтересованы в быстром возвращении своих инвестиций, что подразумевает принятие соответствующий решений с целью получения краткосрочной прибыли, что хорошо для конечных потребителей. Они вполне могут пойти на снижение цен на флэш-память, обратив вспять нынешнюю тенденции к удорожанию твердотельных накопителей и мобильных устройств. И хотя сделки вроде этой жизненно необходимы для поддержания конкуренции и предотвращения монополизации рынка, это вовсе не гарантирует обязательного снижения цен на память.

Источник: Engadget