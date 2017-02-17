Конференция Apple WWDC 2017 пройдет c 5 по 9 июня, впервые за много лет изменено место проведения мероприятия

Вслед за Google сроки проведения своей ежегодной конференции разработчиков WWDC объявила Apple. В этом году мероприятие пройдет с 5 по 9 июня. Это будет уже 28-я по счету WWDC.

Прежде всего, отметим, что в этом году WWDC переместится в новое место – конференц-центр им. МакЭнери, расположенный в Сан-Хосе (Калифорния, США). Последние несколько лет местом проведения мероприятия был выставочный комплекс Moscone Center West в Сан-Франциско, но сейчас там проходят строительные работы по расширению здания. К тому же, Apple делала свой выбор не наобум. Дело в том, что конференц-центр им. МакЭнери был местом проведения конференции WWDC с 1998 по 2002 гг. К тому же, он находится всего в нескольких минутах пути от новой пока еще недостроенной штаб-квартиры Apple Campus 2.

Как обычно на WWDC точно можно ожидать анонса следующих ключевых версий ОС iOS и macOS, а возможно и обновлений watchOS и tvOS. Кроме того, поскольку это мероприятие проводится в первую очередь для разработчиков, то львиная доля анонсов будет касаться именно их. Пока ничего конкретного Apple. На страничке, посвященной мероприятию, можно найти лишь небольшое лирическое вступление о том, что без талантливых специалистов технологии бесполезны, и лишь объединив эти два «ингредиента» можно добиться процветания цивилизации.

Ожидается, что в конференции примут участие около 5000 разработчиков, для которых запланированы как многочисленные теоретически сессии, так и практические занятия.

Цена билета составит $1599, заявки начнут принимать 27 марта. Продажа билетов будет производиться как обычно – случайным образом. Компания Apple известит по электронной почте тех, кто выбран для участия, о необходимости выкупа билета. К слову, в предыдущие годы билеты раскупали за считанные минуты. Едва ли в этом году будет по-другому.

Источник: Apple и The Verge