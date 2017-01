Конференция Google I/O 2017 пройдет с 17 по 19 мая

Поклонники Android и Google уже могут отметить в своих календарях даты проведения традиционной ежегодной конференции разработчиков Google I/O. В этом году мероприятие пройдет с 17 по 19 мая.

Around the world, from here to there, to the most clever minds, the secret will share. #googledevs #savethedate https://t.co/0zwCbSLzVy pic.twitter.com/0O2vNDWZx2

— Google Developers (@googledevs) 24 января 2017 г.