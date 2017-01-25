Конференция Google I/O 2017 пройдет с 17 по 19 мая

Поклонники Android и Google уже могут отметить в своих календарях даты проведения традиционной ежегодной конференции разработчиков Google I/O. В этом году мероприятие пройдет с 17 по 19 мая.

Даты проведения скрывала головоломка, опубликованная Google Developers и Firebase на своих страничках в Twitter.

Место проведения Google I/O не изменилось по сравнению с прошлым годом – это амфитеатр Шорлайн, который располагается в Маунтин-Вью (округ Санта-Клара штата Калифорния, США) и может вместить до 22 500 гостей. О цене билетов на Google I/O 2017 пока ничего не сообщается, но едва ли ценовая политика изменится по сравнению в прошлым года, когда стоимость обычного билета составляла $900, а студенты и преподаватели могли попасть на конференцию за $300.

Пока слишком рано для разговоров на тему предстоящих анонсов выставки Google I/O 2017. Традиционно можно ожидать следующую версию мобильной операционной системы Android, информация касательно других новинок как обычно будет появляться в сети по мере приближения конференции.

Источник: gsmarena