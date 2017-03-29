Конгресс США в целом принял законопроект, который позволит интернет-провайдерам продавать данные о посещаемых пользователями сайтах

Вслед за Сенатом США за отмену принятых в октябре прошлого года Федеральной комиссией по связи США (Federal Communications Commission, FCC) правил конфиденциальности в Интернете большинством голосов – 215 против 205 – проголосовала Палата представителей США. В ближайшее время документ будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу, который ранее заявлял, что намерен подписать законопроект. После этого изменения вступят в силу и интернет-провайдеры США смогут использовать персональные данные пользователей, включая историю просмотров веб-страниц, без их согласия.

Правозащитная организация Фонд электронных рубежей (Electronic Frontier Foundation, EFF) отреагировала на голосование молниеносно. В опубликованном EFF заявлении обращается к пользователям, отмечая, что после подписания законопроекта президентом такие компании, как Cox, Comcast, Time Warner, AT&T и Verizon получат полный карт-бланш на распоряжение их персональными данными, смогут продавать их и докучать нежелательной рекламой. Там же сообщается, этим шагом чиновники, по сути, ввели плату за приватность, вынудив пользователей прибегнуть к платным сервисам VPN для защиты собственной информации.

Что интересно, новый глава FCC Аджит Варадарадж Пай поддержал отмену правил, заявив, что «FCC будет работать с FTC, чтобы обеспечить конфиденциальность пользователей в Интернете посредством надежной и всеобъемлющей инфраструктуры».

Интернет-провайдеры со своей стороны заявляют, что новые правила приватности ущемляли их права, поскольку запрещали интернет-провайдеров использовать данные пользователей, но в то же время давали это право компания вроде Google и Facebook. Но тут важно понимать какими объемами пользовательских данных распоряжаются интернет-провайдеры. Кроме того, обычно есть одна-две компании, предоставляющие услуги широкополосного доступа в Интернет в том или ином регионе, что не очень-то и способствует развитию конкуренции в обеспечении конфиденциальности. В общем, как дальше будут развиваться события после подписания законопроекта президентом – зависит от интернет-провайдеров, а точнее от их совестливости.

Источник: Engadget