Консорциум китайских компаний собирается проинвестировать постройку в Украине солнечных электростанций общей мощностью 300 МВт

В конце прошлой недели состоялась встреча руководства Госэнергоэффективности Украины с представителями Консорциума китайских компаний, представляющего интересы крупнейших государственных и частных предприятий China Railway International Group, China Pacific Construction Group и China Railway Major Bridge Engineering Group. Основной темой переговоров стало выяснение ситуации с государственной политикой и инвестиционным климатам в возобновляемой энергетике Украины.

В частности, китайские компании заинтересовались возможностью строительства в Украине солнечных электростанций общей мощностью 300 МВт. Для этих объектов предварительно рассматриваются территории Херсонской, Николаевской, Кировоградской и Винницкой областей.

Представители Госэнергоэффективности отметили, что в Украине на законодательном уровне введена система стимулирования проектов «зеленой» электроэнергетики. В соответствии с Законом № 514-VIII «зеленый» тариф рассчитывается в соответствии с курсом евро, что позволяет избежать рисков инфляции. Также было отменено требование местной составляющей, которая ранее сдерживала приход иностранных инвесторов., а также введена надбавка к «зеленому» тарифу в размере 5% и 10% за использование оборудования украинского производства на уровне 30% и 50%. Благодаря действию данного закона в 2016 году мощности объектов по генерации «зеленой» электроэнергии выросли в четыре раза по сравнению с 2015 годом.

В конце встречи представители китайских компаний заверили собравшихся том, что Украина является стратегическим партнером для Китая. По результатам обсуждений компании будут налаживать диалог с центральными и местными органами исполнительной власти, представителями профильных ассоциаций и бизнеса и планировать реализацию на территории Украины проектов по строительству и эксплуатации объектов возобновляемой энергетики.

Напомним, что недавно представители китайских инфраструктурных корпораций выразили заинтересованность в строительстве четвертой линии метрополитена в Киеве, включая Подольско-Воскресенский мост — потенциальный инвестор предлагает профинансировать 85% стоимости проекта, остальные 15% должна вложить столица.

Источник: Госэнергоэффективности