Контрактный партнер Apple подтвердил водонепроницаемость и беспроводную зарядку в новых смартфонах iPhone

Ранее неоднократно сообщалось, что смартфоны Apple iPhone следующего поколения получат технологию быстрой беспроводной зарядки. И вот сейчас Роберт Хван, глава тайваньской компании Wistron, давнего контрактного партнера Apple, окончательно развеял все сомнения.

В недавнем разговоре с журналистами на тему сборки старых моделей iPhone он проговорился о функции беспроводной зарядки в новых iPhone.

«Процесс сборки прошлых поколений [iPhone] особо не изменился, но новые функции вроде беспроводной зарядки и водонепроницаемости требуют иного подхода к тестированию и внесения некоторых изменений в сборочный процесс», – цитирует главу Wistron японское издание Nikkei Asian Review.

Отметим, что к этому заявлению надо относиться с осторожностью, так как определенные вопросы вызывает упоминание в нем прошлых поколений iPhone. Сейчас силами Wistron в Индии производятся смартфоны iPhone SE и iPhone 6, которые не могут похвастать ни водонепроницаемостью, ни беспроводной зарядкой. Издание The Verge, к примеру, предположило, что упоминание водонепроницаемости относится к iPhone SE нового поколения. Другие пишут, что беспроводная зарядка появится не только в iPhone 8, но также в iPhone 7s и 7s Plus, который придут на смену нынешним iPhone 7 и 7 Plus.

Иными словами, в ближайшие месяцы можно ожидать множество противоречивых сообщений, ведь грядущее обновление модельного ряда iPhone особенное (в этот году линейка празднует свое десятилетие), поэтому и интерес к нему, соответственно, в разы выше, чем в прошлые годы.

Источник: Nikkei Asian Review и gsmarena