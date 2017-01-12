Концепт браузера Opera Neon демонстрирует то, каким разработчик видит будущее всемирной сети

Стремясь донести до общественности свое видение будущего всемирной сети, компания Opera создала концептуальный браузер под названием Neon. Экспериментальное ПО уже доступно для тестирования на платформах Windows и macOS.

В Opera Neon представлен совершенно новый пользовательский интерфейс, который включает в себя следующие ключевые элементы:

новую стартовую страницу, использующую фоновое изображение, установленное на компьютере пользователя;

левую панель с видеоплеером, галереей изображений и менеджером загрузок;

новую визуальную панель вкладок в правой части окна браузера для более удобного просмотра вкладок;

интеллектуальную систему автоматического управления вкладками. Наиболее часто используемые вкладки будут подниматься наверх, тогда как редко используемые вкладки – наоборот, опускаться вниз;

совершенно новую поисково-адресную строку, поддерживающую самые популярные поисковики и технологию OpenSearch.

Более наглядное представление о продукте дает официальное видео ниже:

Кроме этого, в Opera Neon есть возможность «выносить» видео из браузера (это позволяет смотреть видео, находясь на других веб-страницах), делать моментальный снимок любой части веб-страницы с дальнейшим сохранением в галерее, а также режим разделенного экрана, позволяющий открывать и работать на экране с двумя страницами одновременно.

Разработчики особо подчеркивают, что Opera Neon не является заменой существующего браузера Opera. Тем не менее, некоторые из представленных в нем функций планируется добавить в Opera уже этой весной.