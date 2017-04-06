Концепт демонстрирует, как может выглядеть меню «Пуск» обновленного интерфейса Windows 10 Project Neon

С вчерашнего дня (5 апреля), как известно, все желающие могут установить обновление Windows 10 Creators Update вручную с помощью Update Assistant, не дожидаясь его фактического выхода 11 апреля. Разработчики в Microsoft же, тем временем, уже вовсю работают над следующим обновлением для Windows 10 под кодовым названием Redstone 3, которое должно привнести в операционную систему обновленный пользовательский интерфейс. Мы уже видели несколько скриншотов с первыми наработками и вот сейчас появилось очередное изображение.

Сразу оговорим, что это концептуальное изображение обновленного меню «Пуск», то есть дизайнерская фантазия, хотя и не оторванная от реальности. Его автором является пользователь Twitter по имени Том Хоунселл, известный своей наблюдательностью в отношении всего, что касается самой компании и ее продуктов. Как сообщает ресурс The Verge, ссылаясь на источники, хорошо знакомые с планами Microsoft, в настоящее время разработчики экспериментирую с различными визуальными эффектами, в том числе с прозрачностью. И это изображение призвано дать наглядное представление о том, что может получится их этих экспериментов и каким может быть будущий дизайн Windows 10.

Значок приложения Snapchat, который можно увидеть в меню «Пуск», это просто один из случайных элементов данной визуализации. То есть, его использование вовсе не означает, что Snapchat будет идти в списке предустановленных приложений Windows 10.

Ожидается, что подробнее о новом интерфейсе Windows 10, разрабатываемом в рамках проекта Project Neon, компания расскажет в рамках конференции Build в следующем месяце.

Источник: The Verge