«80 новых электромобилей к 2025 году»: Концерн Volkswagen представил стратегию «Roadmap E», в рамках которой вложит 20 млрд евро в разработку электромобилей и 50 млрд евро в закупку аккумуляторов

Концерн Volkswagen Group, включающий такие бренды, как Audi, Porsche, Skoda, Seat, VW и другие, объявила о масштабной программе электрификации своей продуктовой линейки «Roadmap E». Согласно данному плану, уже к 2025 году концерн представит более 80 серийных электромобилей (50 чистых электромобилей и 30 подключаемых гибридов), а к 2030 году каждая модель концерна (а их на данный момент более 300) получит хотя бы одну модификацию с электрическим двигателем.

Еще более впечатляюще выглядят финансовые планы Volkswagen Group. Чтобы придать дополнительное ускорение своей программе, руководство увеличит размер инвестиций в сегмент электромобилей в два раза — до 20 млрд евро в период с данного момент по 2030 год. Эти средства пойдут на разработку новых электромобилей на основе двух основных платформ, модернизацию сборочных производств, обучение персонала, развитие зарядной инфраструктуры, а также исследование и производство аккумуляторов.

В Volkswagen отметили, что к 2025 году на воплощение озвученных планов по электрификации им понадобятся аккумуляторы суммарной емкостью более 150 ГВтч ежегодно. Чтобы закупить такое количество аккумуляторных батарей у сторонних поставщиков, концерн собирается потратить еще порядка 50 млрд евро. Таким образом общие фиансовые влияния в проект «Roadmap E» превысят 70 млрд евро ($83 млн).

«Трансформацию автомобильной индустрии уже не остановить. И мы возглавим эту трансформацию» — заявил глава совета директоров Volkswagen AG Матиас Мюллер на презентации в рамках Франкфурсткого автошоу.

Руководство рассчитывает, что каждый четвертый новый автомобиль концерна, поставленный на рынок — а это порядка трех миллионов автомобилей в год — будет полноценным электромобилем уже к 2025 году.

В Volkswagen Group также отметили, что несмотря на запланированный переход к электромобильной эре, они не планируют забрасывать разработку двигателей внутреннего сгорания. Разработчики будут и в дальнейшем работать над снижением потребления топлива и уменьшением вредных выбросов классических двигателей, а также продолжат исследования в сегментах синтетического биотоплива из возобновляемых источников и моделей на основе топливных ячеек.

Источник: Volkswagen