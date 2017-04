Космический аппарат Cassini совершил последний пролет над Титаном и приступил к выполнению финального маневра

Космический зонд Cassini, который ранее нашел на Энцеладе условия для существования жизни, недавно в последний раз приблизился к Титану и сейчас направляется к Сатурну исполнять свой «прощальный танец» – аппарату предстоит совершить 22 витка вокруг планеты.

Свой последний (127-й) по счету близкий полет мимо Титана Cassini совершил 21 апреля в 23:08 по тихоокеанскому времени (22 апреля в 09:08 по киевскому времени), пролетев на расстоянии в 979 км от поверхности спутника.

Как обычно, во время очередного пролета мимо Титана Cassini сделал несколько новых снимков и выполнил сканирование поверхности спутника радаром. Все собранные данные аппарат уже передал на Землю, предоставив ученым миссии возможность детальнее изучить углеводородные моря и озера, расположенные в северной полярной области Титана. К слову, в этот раз Cassini удалось захватить регион, который ранее не подвергся сканированию радаром. Предполагается, что новые данные помогут впервые определить глубину и химический состав некоторых небольших озер Титана, а также дополнять представление ученых о необычной области на спутнике, именуемой «волшебным островом».

Этот последний пролет мимо Титана также был необходим для вывода Cassini на нужную траекторию в рамках подготовки к драматической кульминации миссии, именуемой «грандиозным финалом». Сближение с Титаном дало Cassini существенную прибавку к скорости. Говоря точнее, аппарат ускорился до 860,5 метров в секунду. Но гравитация Титана также немного согнула траекторию полета аппарата, изменив его орбиту таким образом, что теперь вместо простого прохождения за пределами основных колец Сатурна зонду придется совершить серию из 22 витков между кольцами и планетой, которые в конечном итоге приведут к грандиозному финалу – 15 сентября аппарат «нырнет» в атмосферу планеты и сгорит в ней. Ожидается, что это «самопожертвование» позволит собрать чрезвычайно важные научные данные.

К слову, сегодня, 26 апреля 2017 года в 12:00 по киевскому времени, Cassini успешно пролетел между Сатурном и его кольцами, став первым аппаратом, выполнившим такой маневр. Связь с аппаратом будет восстановлена только завтра, 27 апреля около 10 часов утра по киевскому времени, после чего зонд пришлет на Землю фотографии, сделанные при прохождении между Сатурном и его кольцами.

This is it! Through the gap between #Saturn and its rings. Instruments are on, but we're out of contact with Earth. Here we goooooo! pic.twitter.com/3J7aRZS0IH

— CassiniSaturn (@CassiniSaturn) April 26, 2017