Космический корабль SpaceShipTwo (VSS Unity) совершил второй испытательный полет в режиме планирования

В начале этого месяца новый космический корабль SpaceShipTwo (VSS Unity) совершил свой первый активный полет. Для компании Virgin Galactic это событие стало огромным достижением после трагического крушения суборбитального космического корабля SpaceShipTwo в 2014 году. В минувшую пятницу, 23 декабря, Virgin Galactic успешно провела активные испытания космического корабля VSS Unity, который в дальнейшем планируется использовать для космического туризма, во второй раз. Как и в первый раз, испытательный полет проходил в режиме планирования.

В октябре этого года президент Virgin Galactic Майк Моисей заявил, что до перехода в новую фазу испытаний с включенным двигателем компании нужно выполнить ряд тестовых нормативов, на что ориентировочно потребуется от восьми до 15 полетов в режиме планирования. С учетом этого, а также при условии отсутствия переносов, можно заключить, что первые полеты с испытанием реактивного двигателя SpaceShipTwo пройдут где-то в 2017 году.

О том, когда начнутся коммерческие полеты —ничего не говорится. Более того, компания пока не готова предоставить точное расписание будущих испытательных полетов. Иными словами, работы у команды инженеров Virgin Galactic невпроворот, и первые туристы ступят на борт космического корабля SpaceShipTwo еще не скоро. Несмотря на это, желающих отправиться в космос на борту SpaceShipTwo не так уж и мало. По данным компании, заявки подали уже больше 700 человек.

VSS Unity’s second glide flight test occurred yesterday. Here she is gliding home. Thanks to our pilots & crew & you all for cheering us on. pic.twitter.com/L5zzSyDAUS

