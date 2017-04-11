Космолог Мартин Рис: полеты за пределы Солнечной системы предстоит осуществлять уже киборгам

Человечество до сих пор не знает многого о происхождении жизни на Земле. Однако в ближайшие 20 лет к этому знанию удастся приблизиться. По крайней мере, именно такого мнения придерживается английский космолог и астрофизик Мартин Рис.

По его словам, в не столь отдаленном будущем люди впервые обнаружат живые организмы за пределами Земли. Однако Рис подчеркивает — наличие внеземной жизни не равносильно наличию человекоподобной внеземной жизни. Ученый полагает, что жизнь на других планетах находится в простейшей форме или, наоборот, представляет собой уже электронную сущность. Поэтому встретить себе подобных люди скорее всего не смогут.

Более того, людям, как привычной биологической форме жизни, не удастся попасть в дальний космос. Полеты за пределы Солнечной системы не вынесет ни одно тело и разум, считает Рис, а потому отправляться в далекие космические путешествия будут уже роботизированным существа. Например, киборги.

По мнению Риса, население Земли уже сейчас переживает первую стадию слияния людей и машин. Таким образом, эра органического интеллекта — только тонкая полоса, после которой настанет эра разумных роботов, доминирование которых затянется на долгие годы — на миллиарды лет.

Впрочем, Рис отмечает, что путь развития человечества довольно сложно предсказать точно. К факторам риска астрофизик относит перенаселенность, расширение глобализации и злоупотребление технологиями.

Источник: hitech.fm