Космоплан Virgin Galactic VSS Unity начал «генеральную репетицию» перед полетами с включенным двигателем

Минувшую неделю в Virgin Galactic завершили проведением шестых по счету летных испытаний космического корабля SpaceShipTwo (второе официальное название – VSS Unity), на котором в будущем планируется возить туристов в космос.

Частному пилотируемому суборбитальному космическому кораблю многоразового использования Virgin Galactic предстоит еще совершить от двух до девяти испытательных полетом в режиме планирования до перехода в следующую фазу с работающим реактивным двигателем. Тем не менее, этот тестовый полет – особенно важен. Последние испытания, который, к слову, прошли успешно, можно считать первой фазой генеральной репетиции перед началом полетов с использованием реактивного двигателя. Говоря конкретнее, в этот раз космоплан впервые летел с полным закиси азота баком окислителя (Main Oxidizer Tank) и резервуаром со сжатым под высоким давлением гелием. Единственным недостающим компонентом полностью работающего реактивного двигателя корабля, работающего на гранулах из специального полимера, было сопло Case-Throat-Nozzle (CTN), вместо него, как и раньше, использовалась балластная емкость, наполненная 450 кг воды. То есть, в этот раз корабль летал с той же нагрузкой, что будет во время полетов со включенным двигателем.

Что касается самого полета, как и в предыдущие разы, набрав высоту более 12 тыс. м, космический корабль, пилотируемый главным пилотом Дэвидом Маккеем и помощником и Си Джеем Старковым, отделился от самолета VMS Eve и начал контролируемый планирующий спуск. Аппарат выполнил все необходимые маневры для тестирования систем корабля и компонентов его реактивного двигателя, после чего успешно приземлился на аэродроме в Мохаве.

В обозримом будущем VSS Unity будет совершать испытательное полеты с работающим двигателем каждые три недели с постепенным наращиванием высоты вплоть до ноября-декабря этого года, когда Virgin Galactic рассчитывает достичь пределов земной атмосферы.

Как мы уже писали в начале июля, первый коммерческий полет корабля SpaceShipTwo должен произойти уже в следующем году. До этого глава корпорации Ричард Брэнсон намерен лично убедиться, что технология готова.

Источник: Engadget