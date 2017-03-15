Крупнейший лоукостер Европы Ryanair официально объявил о выходе на рынок Украины: рейсы из Киева и Львова, билеты от 19,9 евро (обновлено, Борисполь или Жуляны?)

Сегодня, 15 марта 2017 года, на пресс-конференции в Киеве коммерческий директор авиакомпании Ryanair Дэвид О’Брайан объявил официальные планы лоукост-перевозчика в Украине, которая стала для Ryanair 34-ой страной присутствия, сообщает издание LIGA.net.

Компания Ryanair будет осуществлять полеты в аэропорты Киев и Львов им. Данила Галицкого. Регулярные полеты начнутся с началом зимней навигации — в октябре-ноябре 2017 года. На официальном сайте Ryanair сообщается, что билеты на рейсы в октябре и ноябре будут доступны по цене от 19,9 евро, но начинать бронировать их можно будет уже завтра, начиная с полночи 16 марта.

Из Киева Ryanair будет летать по четырем направлениям: Эйндховен (Нидерланды) — 3 раза в неделю, Манчестер (Англия) — 3 раза в неделю, Лондон (Станстед, Англия) — 5 раз в неделю, Стокгольм (Швеция) — 4 раза в неделю. Компания ожидает, что пассажиропоток из Киева составит 250 тысяч человек.

Из Львова самолеты Ryanair отправятся сразу по семи направлениям: Краков и Вроцлав (Польша), Берлин и Мемминген (Германия), Будапешт (Венгрия), Эйндховен (Нидерланды) и Лондон (Великобритания). Отметим, что на данный момент информация о полетах из Львова пока не подтверждена официально, подробности обещают сообщить позже.

Напомним, накануне выхода на украинский рынок авиакомпании Ryanair, бюджетная авиакомпания Wizz Air увеличила количество рейсов из Украины. Летом 2017 года венгерский лоукостер начнет полеты по маршрутам: Львов-Берлин, Киев-Познань. Киев-Люблин и Киев-Франкфурт.Ранее немецкая бюджетная авиакомпания Condor Airlines начала бронировать авиабилеты из ряда американских городов в Киев.

По данным Госавиаслужбы Украины пассажиропотоки через аэропорты Украины в январе-феврале 2017 года увеличился на 37,4% (по сравнению с аналогичным периодом 2016 года) и составили 1,95 млн человек, в т.ч. в международном сообщении выросли на 39,3% и составили 1,69 млн человек.

Обновлено:

С базовым киевским аэропортом для рейсов Ryanair возникла определенная путаница — различные информационные ресурсы указывали и Жуляны и Борисполь. Ситуацию прояснил генеральный директор аэропорта Борисполь Павел Рябикин, который сообщил, что Международный аэропорт Борисполь пока не подписал договор о сотрудничестве с крупнейшим лоукостером Европы авиакомпанией Ryanair.

«Сейчас подписан только протокол о намерениях с Министерством инфраструктуры о достижении условий для полетов Ryanair в Украину», — сообщил он.

По словам Рябикина, сейчас переговоры с авиакомпанией идут на уровне министерства, а аэропорт находится в постоянном контакте. Он добавил, что изначально авиакомпания вела переговоры с аэропортом Киев (Жуляны), но не смогла договориться об условиях, поэтому «в последний момент возник Борисполь». Он также отметил, окончательные детали договоренностей обсуждались вчера поздно вечером.

Источник: LIGA.net