Крупнейший в мире производитель дизельных двигателей Cummins показал концепт электрического грузовика AEOS с запасом хода до 500 км

Пока Tesla только собирается анонсировать свой первый электрический грузовик, американская компания Cummins представила собственный электротягач AEOS. Особую изюминку данному событию придает тот факт, что Cummins является одним из крупнейших в мире производителей дизельных двигателей с практически 100-летней историей.

Разработчики модели взяли за основу классический капотный грузовик, извлекли оттуда 12-литровый дизельный двигатель и установили на его место блок аккумуляторов на 140 кВтч. По их данным, вес двигателя, трансмиссии, топливного бака и других ненужных компонентов практически соответствует весу электродвигателя и батарей, так что им не пришлось дорабатывать подвеску.

В итоге, электрогрузовик Cummins AEOS может перевозить до 20 тонн груза на расстояния порядка 160 км (100 миль), однако установив дополнительные батарейные модули, запас хода можно увеличить до 480 км (300 миль). Заряд стандартной батареи занимает всего час времени при условии использования скоростной зарядной станции.

Грузовик оснащен системой рекуперативного торможения, а также потенциально может оснащаться солнечными панелями на крыше трейлера, чтобы увеличить запас хода. Чтобы улучшить аэродинамику грузовика, разработчики серьезно поработали над силуэтом, убрали радиаторную решетку и боковые зеркала, заменив последние системой камер, выводящих изображение в кабину водителя.

Также отметим, что Cummins AEOS представляет собой концепт, а не готовую к серийному производству модель. Так что вполне можно ожидать, что несмотря на задержку анонса, электрогрузовик Tesla выйдет на рынок раньше.

Источник: Cummins