Крупнейший в мире виртуальный оператор LycaMobile зарегистрировался в Украине и должен запуститься в ближайшие месяцы

На этой неделе (во вторник, 4 июля) Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации внесла в телеком-реестр компанию LycaMobile Ukraine («Лайкамобайл Украина»), под именем которой в нашей стране будет работать крупный международный виртуальный оператор (MVNO) LycaMobile, сообщает ресурс liga.net.

В едином госреестре указано, что предприятие внесено в него в начале мая этого года. Интересно, что учредителем значится некий Станислав Поляков, а не Lyca Group (со штаб-квартирой в Лондоне). Но источник, ссылаясь на одного из анонимных менеджеров, хорошо знакомого с планами Lyca в Украине, сообщается, что именно эта компания впоследствии будет предоставлять услуги мобильной связи в Украине от имени британской компании.

«Представительство создано только с одной целью – нужно получить копию лицензии (Тримоб)», – цитирует источник слова информатора.

Источник также приводит комментарий представителя британской Lyca Group Шарлотты Юкес:

«Запуск MVNO на новой территории – сложный процесс со многими факторами, однако мы надеемся сделать объявление о LycaMobile Ukraine в ближайшем будущем». Представитель Lyca Group также заверила, что в Украине, как и в других странах мира, компания постарается реализовать свою дискаунт-стратегию на рынке национальных и международных звонков, SMS и передачи данных.

Если верить собеседнику LIGA.net, украинское представительство LycaMobile должно заработать с конца июля – начала августа. В доменных именах lycamobile.ua и lycamobile.com.ua уже настроена переадресация на голландский сайт группы.

Еще один интересный момент: в сведениях о регистрации украинского юридического лица указано, что, помимо телеком-услуг, компания также намерена предоставлять финансовые услуги.

Одним из главных необходимых условий для работы LycaMobile на украинском рынке является получение копии лицензии Тримоб на связь 3G. Вопрос о ее выдаче планируется обсудить уже на следующем заседании, которое намечено на 11 июля. Еще один вопрос, который предстоит решить LycaMobile на украинском рынке, – это покрытие сети и его качество. Как известно, Тримоб строил свою 3G-сеть достаточно давно. И сейчас практически не инвестирует в расширение территориального присутствия. На сайте оператора указано, что скорость доступа 3G может достигать 7,2 Мбит/сек, что сильно ниже, чем у большой тройки (Киевстар, Vodafone Украина, lifecell). Здесь Тримоб может выручить договор о национальном роуминге с Vodafone Украина, который позволяет предоставлять услуги абонентам, когда они оказываются вне зоны действия сети.

Источник: liga.net