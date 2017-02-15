Крупное обновление Facebook принесет автоматическое проигрывание звука в видео, режим «картинка в картинке» и вертикальные видео во весь экран

Администрация социальной сети Facebook сообщила пользователям о предстоящих нововведениях, затрагивающих работу с видеоконтентом. Сразу оговорим, что все они коснутся мобильного приложения Facebook.

Главное изменение – автоматическое проигрывание звука в видеороликах, встречающихся при просмотре новостной ленты. Как сообщается, звук будет появляться и исчезать автоматически во время прокручивания новостной ленты. Если смартфон находится в беззвучном режиме, то видео будет запускаться без звука. Кроме того, при необходимости автоматическое проигрывание звука в видео можно отключить в настройках.

Пока неясно, появится ли автоматическое проигрывание звука в видеороликах в настольной версии соцсети. Сейчас все видеоролики по умолчанию запускаются без звука в момент, когда до них доходит пользователь.

Еще одно новшество – поддержка режима «картинка в картинке», благодаря чему пользователь может смотреть видео и продолжать просматривать ленту одновременно. В Android-версии можно даже запускать другие приложения, не останавливая воспроизведение видео.

Вертикальные видеоролики теперь открываются в более широком формате и занимают больше места среди новостей.

Наконец, последнее, но отнюдь не менее важное: Facebook сообщила о запуске приложений для просмотра видео на платформах Apple TV, Amazon Fire TV и Samsung Smart TV.

Компания уже приступила к внедрению изменений, вскоре они станут доступными пользователям по всему миру.

Источник: Facebook Newsroom