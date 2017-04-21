Крупные обновления для Windows 10 будут выходить дважды в год – в марте и сентябре

В прошлом году корпорация Microsoft сообщила, что на 2017 год запланирован выпуск двух крупных обновлений операционной системы Windows 10. Совсем недавно состоялся релиз Creators Update, а следующее обновление будет представлено в сентябре.

Причём, теперь Microsoft обязуется соблюдать так называемый «прогнозируемый цикл обновлений дважды в год» для Windows 10. Будущие обновления будут выходить в марте и сентябре. Каждое из них будет будет обслуживаться и поддерживаться на протяжении 18 месяцев.

Такой подход подтверждает предыдущие заявления о том, что Windows 10 станет «последней версией Windows». Во всяком случае, в обозримом будущем. Хотя Microsoft переключилась на предоставление Windows в качестве сервиса, руководители компаний никогда официально не исключали возможности появления Windows 11 или другой версии Windows.

Microsoft пока не уточнила, какие новые возможности будет включать следующее крупное обновление Windows 10. Но участники программы Windows Insiders уже начали тестировать сборки под кодовым названием Redstone 3. Предполагается, что это обновление принесёт поддержку механизма Power Throttling для повышения автономности мобильных ПК путем ограничения фоновых процессов, а также изменения в дизайне, известные под кодовым названием Project Neon. Предварительные утечки скриншотов свидетельствуют об изменении внешнего вида меню «Пуск» и появлении прозрачности.

Источник: The Verge