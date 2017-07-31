KUNA Bitcoin Agency: До конца лета в Киеве установят несколько десятков украинских биткоин-банкоматов Cryptomat

До конца текущего лета в Киеве установят несколько десятков биткоин-банкоматов Cryptomat (порядка 20-30 штук), при помощи которых украинцы смогут за гривну приобретать криптовалюту, сообщил основатель KUNA Bitcoin Agency и биржи криптовалют KUNA Михаил Чобанян в интервью изданию UBR.UA.

«Планируем завершить этот проект [до конца лета]. А к концу года, по всей Украине может быть установлено около 150 Bitcoin-банкоматов. Это по заявке одного заказчика, который к нам обратился. Плюс есть постоянный спрос от предпринимателей по всей Украине, которые хотят заниматься этим бизнесом. То есть покупать терминалы и продавать криптовалюты», — уточнил Михаил Чобанян.

По его словам, заниматься таким бизнесом может любой украинский частный предприниматель. Необходимости в получении каких-либо лицензий на данную деятельность нет, так как юридически вопросы работы с криптовалютой в Украине не прописаны.

Отметим, что на официальном сайте проекта Cryptomat указана стоимость одного банкомата в размере 0,5314 BTC, что по текущему курсу составляет $1,477 или 38 тыс. грн. По словам разработчиков этих «криптоматов», их API позволяет работать напрямую с биржей KUNA.IO, на которой основной парой является BTC/UAH, что позволяет работать на рынке Украины без внедрения дополнительных посредников и покупать биткойны без потерь на конвертации.

Напомним, что первый в Украине биткоин-банкомат с поддержкой операций в обоих направлениях был установлен в мае текущего года в Одессе.

Источник: UBR.UA