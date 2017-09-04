KUNA Exchange: Первые шесть украинских биткоин-банкоматов Cryptomat уже установлены и работают в Киеве (карта)

Сегодня, 4 сентября 2017 года, началось открытое тестирование системы биткоин-банкоматов Cryptomat в Украине. В частности, в Киеве уже установили первые шесть криптоматов, а еще два на следующей неделе появятся в Харькове.

Для покупки криптовалюты через биткоин-терминал необходимо нажать кнопку с надписью “Bitcoin”, дать камере отсканировать адрес своего кошелька из биткоин-приложения на смартфоне и внести наличные (от 500 грн), после чего биткоины будут переведены на указанный кошелек.

Карта расположения криптоматов доступна на сайте проекта Cryptomat:

Техническую часть системы биткоин-банкоматов Cryptomat обеспечивает криптовалютная биржа KUNA, покупка происходит по текущему курсу биткоин, при этом используется API биржи, что позволяет работать на рынке Украины без внедрения дополнительных посредников и покупать биткойны без потерь на конвертации.

Представители проекта отметили, что это только начало проекта, пока что продолжается тестирование работы криптоматов и идет отладка процесса. В каждом криптомате есть телефон службы поддержки, куда можно оперативно сообщить о проблемах, если они возникнут. По завершению тестирования все заинтересованные лица смогут приобрести криптоматы для установки, при этом уже получены заявки на более чем 150 крипто-терминалов по всей Украине.

Источник: KUNA