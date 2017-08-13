Курс Bitcoin перевалил за $4000

Всего несколько дней назад курс Bitcoin преодолел отметку в $3500. А сегодня эта криптовалюта установила очередной рекорд стоимости и уверенно взяла барьер в $4000. Причём, рубеж в $3000 был преодолён на прошлых выходных. Таким образом, всего за неделю стоимость Bitcoin выросла, примерно, на $1000 или более чем на 30% по сравнению с показателем недельной давности.

Рубеж в $4000 был взят ещё ночью 13 августа. Затем стоимость Bitcoin постепенно увеличивалась и, примерно, в полдень по Киевскому времени был зафиксирован максимум на отметке $4225,40. Затем последовал небольшой откат, и на момент подготовки материала (около 14:45 по Киевскому времени), по данным Coindesk, курс Bitcoin находился на уровне $4000. При этом капитализация криптовалюты превысила $66 млрд.