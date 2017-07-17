Курс Bitcoin впервые за два месяца упал ниже $2000

Нередко стремительный взлет сменяется не менее стремительным падением, особенно это актуально для фондового рынка и рынка криптовалют. Еще недавно практически каждый день криптовалюта Bitcoin устанавливала новые рекорды стоимости, в начале прошлого месяца курс даже перевалил за $3 тыс., но в минувшую субботу курс биткоина впервые за два месяца упал ниже $2000.

По состоянию на сегодняшнее утро 17 июля цена криптовалюты на бирже Coinbase составляет $1976,58 что на $519,83 меньше, чем месяцем ранее.

Нынешнее падение отбросило криптовалюту к показателям 27 мая 2017 года, когда биткоин за сутки подешевел на $600. И хотя затем курс биткоин снова вернулся в восходящую тенденцию и к 11 июня в очередной раз обновил рекорд стоимости, преодолев отметку $2894, вскоре снова началось плавное снижение.

Отметим, что другая популярная криптовалюта – «эфир» (Ethereum) –тоже продолжает дешеветь. За последний месяц «эфир» подешевел более чем вдвое. На момент написания этих строк курс Ethereum на Coinbase – $163,29. Это на $189,91 меньше показателя прошлого месяца.

Напомним, с начала лета на рынках Европы, США, Украины и многих других стран наблюдается дефицит видеокарт AMD старше моделей Radeon RX 460 и RX 560, также моделей NVIDIA, что связано со спросом со стороны добытчиков криптовалюты. Решить проблему дефицита должны специальные версии видеокарт без видеовыходов, ориентированные на киберстарателей. Соответствующее модели уже начали наводнять рынок. Кроме видеокарт производители также предлагают майнерам специальные системные платы, оснащенные дюжиной слотов PCIe.