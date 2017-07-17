Курс Bitcoin впервые за два месяца упал ниже $2000
Нередко стремительный взлет сменяется не менее стремительным падением, особенно это актуально для фондового рынка и рынка криптовалют. Еще недавно практически каждый день криптовалюта Bitcoin устанавливала новые рекорды стоимости, в начале прошлого месяца курс даже перевалил за $3 тыс., но в минувшую субботу курс биткоина впервые за два месяца упал ниже $2000.
По состоянию на сегодняшнее утро 17 июля цена криптовалюты на бирже Coinbase составляет $1976,58 что на $519,83 меньше, чем месяцем ранее.
Нынешнее падение отбросило криптовалюту к показателям 27 мая 2017 года, когда биткоин за сутки подешевел на $600. И хотя затем курс биткоин снова вернулся в восходящую тенденцию и к 11 июня в очередной раз обновил рекорд стоимости, преодолев отметку $2894, вскоре снова началось плавное снижение.
Отметим, что другая популярная криптовалюта – «эфир» (Ethereum) –тоже продолжает дешеветь. За последний месяц «эфир» подешевел более чем вдвое. На момент написания этих строк курс Ethereum на Coinbase – $163,29. Это на $189,91 меньше показателя прошлого месяца.
Напомним, с начала лета на рынках Европы, США, Украины и многих других стран наблюдается дефицит видеокарт AMD старше моделей Radeon RX 460 и RX 560, также моделей NVIDIA, что связано со спросом со стороны добытчиков криптовалюты. Решить проблему дефицита должны специальные версии видеокарт без видеовыходов, ориентированные на киберстарателей. Соответствующее модели уже начали наводнять рынок. Кроме видеокарт производители также предлагают майнерам специальные системные платы, оснащенные дюжиной слотов PCIe.
- Биткоин — это криптовалюта, основанная на одноименной пиринговой платёжной системе и протоколе передачи данных. Биткоины могут использоваться для обмена на товары или услуги у продавцов, которые согласны их принимать. Обмен на обычные валюты происходит через онлайн-сервис обмена цифровых валют, другие платёжные системы или обменные пункты.
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- В середине декабря 2015 года ПриватБанк начал выставлять в системе Приват24 курс криптовалюты Bitcoin к доллару (BTC-USD), а интернет-магазин ALLO.UA стал первым украинским онлайн-игроком, который сделал доступной оплату покупок биткоинами с помощью ПриватБанка.
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- В конце 2015 года Евросоюз приравнял биткоины к традиционным валютам, разрешив им выступать средством платежа наравне с более привычными денежными средствами. При этом все операции, связанные с обменом биткоинов, будут облагаться налогом так же, как и операции с традиционными валютами.
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- В марте этого года курс биткоина впервые превысил стоимость унции золота.
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- В мае курс Bitcoin впервые превысил $2000, а вскоре после этого взял отметку $2700 и $3000.