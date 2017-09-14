Курс биткоина резко снизился после объявления ведущей криптовалютной биржи Китая о прекращении торгов

Одна из старейших и крупнейших криптовалютных бирж Китая – BTCC – объявила, что с 30 сентября прекратит торги на своей платформе для местных пользователей. Причиной такого решения в BTCC назвали недавний указ китайских властей о запрете на проведение ICO.

В BTCC добавили, что это не коснется других продуктов, включая работу майнингового пула. Кроме того, компания продолжит проводить международные торги.

Сразу после объявления BTCC курс биткоина упал ниже $3600, хотя до этого торговался в пределах $3800-3900. Отметим, что решения китайских властей по ограничению оборота криптовалют курс биткоина поднимался до $5000.

Источник: meduza и BTCC