Курс криптовалюты Bitcoin впервые с 2013 года превысил отметку $1000

Для Bitcoin новый год начался весьма многообещающе – курс популярной криптовалюты впервые с 2013 года перевалил за отметку $1000. Говоря точнее, торги на европейской бирже Bitstamp завершились 1 января на отметке $1022. Сейчас курс несколько ниже – $1017 за один биткоин.

Как отмечает ресурс Reuters, за прошедший год криптовалюта Bitcoin выросла в цене на 125%, а пиковые суточные обороты на протяжении всего 2016 года не превышали 10% от общего объема валюты. Это конечно не 40%, которые фиксировались в 2013 году, но все же весьма неплохо, особенно если вспомнить несколько «неблагоприятных» событий, имевших место в 2016 году (раскрытие личности создателя Bitcoin и кражу биткоинов на общую сумму более $65 млн со счетов гонконгской биржи Bitfinex).

Многие эксперты связывают нынешний рост курса Bitcoin с ослаблением юаня, который за год подешевел примерно на 7%. Статистика говорит, что большинство обменных операций с биткоинами совершается в Китае и любое увеличение спроса на валюту в этом регионе тянет за собой рост цен.

Исторического максимума курс Bitcoin достиг в конце 2013 года, поднявшись до отметки $1163. Незадолго до этого сообщество энтузиастов, поддерживающих эту валюту, потрясла новость о краже биткоинов на общую сумму порядка $460 млн со счетов старейшей интернет-биржи биткоинов Mt.Gox, обрабатывающей около 70% всех платежных операций, которая впоследствии была вынуждена объявить о банкротстве.

Тем не менее, количество биткоинов, находящихся сейчас в обращении больше, чем когда-либо прежде. Кроме того, каждые 10 минут оно увеличивается примерно на 12,5 биткоина.

Источник: TNW