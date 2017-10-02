Lamborghini: «Мы будем последним брендом, который предложит покупателям своих автомобилей функцию автопилота»

Большинство крупных автопроизводителей уже огласили свои планы на будущее по переводу модельных линеек на электрическую тягу и внедрение полноценной системы автопилотирования, которая не потребует участия человека в процессе вождения. Однако, как водится, в дружной семье прогрессивных автобрендов нашлись и свои ретрограды.

Неудивительно, что этим брендом стал Lamborghini, все автомобили которого изначально рассчитаны на получение удовольствия от вождения. Ну, а если возможности водить самостоятельно не будет (или она будет опциональной), то чем тогда Ламбо будет отличаться от родственников по концерну Volkswagen Group в виде Ауди, Вольксвагенов или Шкода?

Глава R&D-подразделения бренда Маурицио Реджиани (Maurizio Reggiani) прямо заявил, что у компании нет планов на внедрение «автопилота» в ближайшем будущем.

«Если вы покупаете Lamborghini, то вы покупаете веселье и наслаждение вождением. Так что если мы говорим о полноценном беспилотном вождении, то мы будем последним автобрендом, который предложит эту технологию своим клиентам. У нас будут все вспомогательные функции, которое присутствуют в других премиум-моделях, но при этом ничего такого, что приблизит наши автомобили к реальному автономному вождению» — отметил Маурицио Реджиани.

Отметим, что при всем этом Lamborghini вовсе не чужд прогресс как таковой — компания станет одним из первых производителей суперкаров, который выпустит собственный кроссовер Urus.

Более того, помимо чистой бензиновой версии этот SUV получит и версию в формате подключаемого гибрида (в компании хотят представить гибридные версии своих моделей в ближайшие 5 лет), а также вспомогательные системы в виде адаптивного круиз-контроля, движения в рамках заданной полосы, дополнительных камер и т.д.

Источник: Motor1