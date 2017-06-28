Лазерный проектор Xiaomi Mi Laser Projector выводит изображение диагональю 150 дюймов и стоит $1470

Компания Xiaomi анонсировала выпуск лазерного проектора Mi Laser Projector. Это устройство может использоваться в домашней обстановке в качестве замены телевизору.

Новинка обладает ультра коротким фокусным расстоянием. Проектор может выводить изображение диагональю до 150 дюймов на расстоянии всего 50 см от экрана или стены. При этом ручная фокусировка не потребуется благодаря наличию встроенной функции настройки. Ресурс Mi Laser Projector заявлен на уровне 35 тыс. часов, что эквивалентно 34 годам работы при ежедневной эксплуатации по 2 часа. Максимальная контрастность изображения составляет 3000:1, а максимальный световой поток – 5000 люмен.

Встроенная акустическая система представлена двумя широкополосными и двумя высокочастотными динамиками высокой чёткости. Поддерживается три вида подключения внешнего аудио. Дополнительно сообщается, что проектор содержит такой же встроенный контент, который доступен в телевизорах Xiaomi Mi TV. В комплект поставки новинки включается собственный пульт ДУ, который поддерживает универсальное приложение дистанционного управления Xiaomi.

Лазерный проектор Xiaomi Mi Laser Projector поступит в продажу 4 июля по цене $1470.

Источник: gizmochina