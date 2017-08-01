Lego намерена перейти на использование прочного биопластика для изготовления своих конструкторов

В 2015 году компания Lego поставила перед собой задачу – заменить к 2030 году 20 применяемых в производстве видов пластика на альтернативные материалы, чтобы снизить количество выбросов диоксида углерода.

С этой целью в работу Sustainable Materials Center было инвестировано $155 млн. Здесь специалисты по материаловедению ищут материалы, которые могут стать достойной альтернативой пластику, изготавливаемому из ископаемых видов топлива. Фактически, около 4% ежегодно добываемой во всём мире нефти используется в качестве сырья для изготовления пластика. Ещё 4% добычи используется для обеспечения энергией процесса производства на фабриках по изготовлению пластика. Об этом свидетельствуют данные Worldwatch Institute от 2015 года.

Решением данной проблемы является переход на использование биопластика, который изготавливается из растений или других биоразлагаемых материалов (или их комбинации). Но на текущий момент биопластик занимает лишь около 1% в общем объёме выпуска. Хотя его рыночная доля увеличивается на 20% в год. К тому же, в последние годы биопластик был существенно улучшен, он избавился от неприятного запаха и получил улучшенные эксплуатационные качества.

Традиционный пластик всегда был более доступным материалом. Но в последнее время стоимость биопластика существенно снизилась, и он стал привлекательным для крупных компаний. Например, Coca-Cola намерена перейти на использование устойчивого и надёжного материала для изготовления бутылок для своих напитков, который был бы одновременно полностью перерабатываемым. Аналогично, Lego планирует найти альтернативу тем 20 видам пластика, которые сейчас используются для изготовления её продуктов. При этом материалы для замены должны быть такими же надёжными, как и современный пластик ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол).

В настоящее время 70 экспертов из Sustainable Materials Center занимаются поиском необходимых материалов, которые соответствовали бы стандартам компании в плане качества, безопасности и надёжности. Каждый потенциальный тип биопластика испытывают на прочность, жесткость, сохранение размеров и сопротивляемость ударам. При этом определяется, может ли элемент сломаться или расколоться во время игры. Компания заинтересована в том, чтобы её наборы кубиков были столь надёжными, чтобы передавались от одного поколения к другому, от отца – сыну.

При этом для различных элементов конструктора нужны материалы с различными свойствами. Например, для кубиков требуется высокая прочность, как у ABS пластика, оси и шестерёнки нуждаются в крепких материалах с низким трением, соединительные модули должны быть прочными и жесткими, а шины должны быть мягкими. А ещё к материалам предъявляются такие требования, как точность изготовления и наличие блестящей поверхности. Например, на изображении представлены кубики из традиционного пластика (блестящий зелёный) и биопластика на базе пшеничного сахара (тусклый оранжевый)

Однако, несмотря на все сложности, в компании уверены в успехе данного начинания.

Источник: qz