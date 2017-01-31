Lego запустила социальную сеть для детей

Нужно больше социальных сетей, хороших и разных, подумали в компании Lego и создали соцсеть для детей — Lego Life. Она предназначена для лиц в возрасте до 13 лет.

Lego Life позволяет детям приобщиться к сообществу сверстников и делиться с ними фотографиями своих поделок из конструкторов Lego. Юные пользователи могут размещать изображения собранных объектов, смотреть, что сделали другие участники, подписываться на авторов наиболее интересных работ, комментировать снимки. Но функция комментирования крайне ограничена. Прокомментировать фотографию можно лишь при помощи специальных Lego-эмодзи, стикеров и предварительно подготовленных ответов. Также в соцсети предусмотрена публикация контента и от компании Lego: инструкции по сборке, маркетинговые материалы. Отдельно реализованы учётные записи для популярных героев из вселенной Lego, например, Master Wu или Lego Batman.

Таким образом, Lego Life похожа на Instagram для детей, но с рядом ограничений. Так, нельзя использовать реальную фотографию в профиле, а лишь специальные минифигурки. Кроме того, вместо реальных имён применяются случайным образом сгенерированные слова. Все изображения и комментарии проходят строгую модерацию как автоматическими алгоритмами, так и сотрудниками Lego.

В дальнейшем планируется развивать Lego Life и сделать этот проект больше, чем социальной сетью. Приложение станет центром онлайн-сервисов Lego для детей. Например, другие игры Lego будут использовать имена пользователей и аватары из Lego Life, а пользователи Lego Boost смогут распространять инструкции и коды для роботизированных созданий через это приложение.

Пока что Lego Life доступная для Android и iOS в США, Великобритании, Канаде, Франции, Германии, Дании, Австрии и Швейцарии.

Источник: The Verge