Leica анонсировала новую беззеркальную камеру TL2 стоимостью $1950

Компания Leica подготовила к выпуску новую модель беззеркальной цифровой камеры TL2, которая поддерживает возможность использования сменных объективов с системой крепления TL. А при помощи адаптера также можно устанавливать объективы с системой крепления SL.

Анонсированное устройство оснащено новым 24-мегапиксельным сенсором формата APS-C и новым графическим процессором Maestro II. Производитель заявляет, что благодаря использованию этих компонентов удалось улучшить ключевые характеристики камеры. В частности, новинка обеспечивает более точную цветопередачу, более высокое разрешение и более контрастный динамический диапазон. Кроме того, сообщается об использовании улучшенного автофокуса, время срабатывания которого уменьшено до 165 мс. А обновлённый электронный затвор позволяет использовать короткие выдержки вплоть до 1/40000 секунды. Камера Leica TL2 способна вести серийную съёмку со скоростью 20 кадров в секунду, записывать видео в разрешении 4K с частотой 30 кадров в секунду (также поддерживаются режимы 1080p60 и 720p120). Среди прочих характеристик новинки упоминаются обновлённый дизайн, 3,7-дюймовый сенсорный дисплей (в 8 раз более отзывчивый, чем ранее), встроенный модуль беспроводной связи Wi-Fi, проводные интерфейсы HDMI и USB 3.0.

Новая камера Leica TL2 поступит в продажу по цене $1950 (без объектива в комплекте) в чёрном или серебристом корпусе.

Источник: gsmarena