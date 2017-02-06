Lenovo анонсировала гибридный планшет Yoga A12 с сенсорной клавиатурой и ОС Android по цене от $299

Компания Lenovo подготовила к выпуску новый гибридный планшет Yoga A12, который также может выполнять роль недорогого ноутбука с ОС Android на борту.

Устройство оснащено 12,2-дюймовым сенсорным HD дисплеем и процессором Intel Atom x5. Объём оперативной памяти составляет 2 ГБ, а ёмкость встроенного хранилища – 32 ГБ. Комплектный аккумулятор обеспечивает до 13 часов автономной работы. Конструкция позволяет вращать дисплей вокруг клавиатурного блока на 360 градусов. Среди прочего упоминается использование сенсорной клавиатуры Halo и акустической системы с поддержкой Dolby Atmos. Масса устройства составляет менее 1 кг. В дополнение к ОС Android предлагаются гибридный интерфейс с поддержкой многозадачности и набор приложений Google Productivity Suite.

Гибридный планшет Lenovo Yoga A12 поступит в продажу с 8 февраля по рекомендованной розничной цене от $299.

Источник: Engadget, Lenovo