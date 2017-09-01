Lenovo показала гибридные ноутбуки Yoga 920, Yoga 720 и Miix 520

Компания Lenovo показала на выставке IFA 2017 три новые модели гибридны ноутбуков. Две новинки представлены в рамках серии Yoga и ещё одно устройство является представителем линейки Miix.

Гибридный ноутбук Lenovo Yoga 920 оснащён 13,9-дюймовым сенсорным IPS дисплеем с Full HD или 4K разрешением, который вращается на 360 градусов. Поддерживается возможность использования стилуса Lenovo Active Pen 2. В новинке применяются процессор Intel Core i7 восьмого поколения, 8 или 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель ёмкостью от 256 ГБ до 1 ТБ. Дополнительно сообщается о наличии динамиков JBL, двух портов USB-C (с поддержкой Thunderbolt и DisplayPort), одного порта USB 3.0, HD веб-камеры. Продолжительность автономной работы заявлена на уровне 15,5 часа, но лишь для версии с Full HD дисплеем. Конфигурация с 4K может работать без подзарядки около 10,8 часа. Устройство имеет массу 1,37 кг. Аппарат работает под управлением операционной системы Windows 10 Home.

Модель Lenovo Yoga 720 является более компактным и лёгким решением. В данном случае используется 12,5-дюймовый IPS дисплей только с Full HD разрешением. Заявлена поддержка стилуса Lenovo Active Pen. Система может включать один из процессоров Intel Core седьмого поколения (вплоть до Intel Core i7), от 4 ГБ до 12 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель ёмкостью от 128 ГБ до 512 ГБ. Также сообщается о наличии динамиков Harman и цифрового микрофона. Из интерфейсов доступны один порт USB-C (с поддержкой DisplayPort) и один порт USB 3.0. Батарея обеспечивает продолжительность автономной работы до 8 часов. Масса Lenovo Yoga 720 составляет 1,15 кг.

Гибридный ноутбук Lenovo Miix 520 является ещё более лёгким устройством. Он состоит из двух компонентов: планшетного блока (880 г, толщина 9,9 мм) и съёмной клавиатуры (180 г). Общая толщина устройства при подключенной клавиатуре составляет 15,9 мм. При этом ход клавиш составляет 1,5 мм. В планшетном блоке применяется 12,2-дюймовый сенсорный IPS дисплей, который поддерживает возможность использования стилуса Lenovo Active Pen 2. Конфигурация может включать процессор от Core i3 седьмого поколения до Core i7 восьмого поколения, от 4 ГБ до 16 ГБ ОЗУ, твердотельный накопитель PCIe ёмкостью до 1 ТБ. Продолжительность автономной работы заявлена на уровне 7,5 часа. На задней и лицевой панелях расположены 5-мегапиксельные камеры с автофокусом. В качестве опции может устанавливаться 8-мегапиксельная камера WorldView, которая позволяет снимать объекты и в дальнейшем редактировать снимки в 3D. Новинка несёт на борту стерео динамики с поддержкой Dolby Audio и четыре микрофона. Из интерфейсов доступны по одному порту USB-C и USB 3.0.

Уровень цен всех представленных новинок пока не уточняется.

Источник: gsmarena