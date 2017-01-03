Lenovo представила конкурента умным акустическим системам Google Home и Amazon Echo

Открытие выставки CES 2017 компания Lenovo предварила множеством новинок. Одна из них — умная акустическая система под названием Lenovo Smart Assistant, которой предстоит соперничать с лидерами рынка в лице Google Home и Amazon Echo.

Внешне новинка очень похожа на упомянутую Amazon Echo, но это и не удивительно, ведь Smart Assistant создавался в сотрудничестве с Amazon. Само собой, Lenovo Smart Assistant получила встроенную поддержку голосового помощника Amazon Alexa, влияние которого в сегменте умной электроники в последнее время существенно возросло. Все больше производителей роботов-пылесосов и прочих устройств для умного дома добавляют поддержку Amazon Alexa в свои устройства.

Акустическая система Lenovo Smart Assistant выполнена в форме цилиндра и имеет несколько явных отличий от той же Amazon Echo. Во-первых, это несколько вариантов расцветки корпуса. Покупатель может выбирать из трех вариантов цветового оформления тканевой отделки: светло-зеленого, серого и оранжевого. Во-вторых, верхняя часть, на которой расположены органы управления, выполнена в форме «левитирующего» диска. Здесь содержится массив из восьми всенаправленных микрофонов, обеспечивающий 360-градусный захват звука, дополненный системой активного шумоподавления. К слову, устройство способно распознавать голосовые команды, отданные с расстояния до пяти метров. Ну и в-третьих, Lenovo Smart Assistant предлагается в версии с динамиком Harman Kardon, чем выгодно отличается от упомянутых вначале Google Home и Amazon Echo.

Lenovo Smart Assistant поступит в продажу в мае. Базовая версия обойдется в $130, что на $30 дешевле Amazon Echo, а вариант с динамиком Harman Kardon оценен в $180.

Вместе с умным динамиком Lenovo Smart Assistant производитель представил новую модель сетевого накопителя объемом 6 ТБ и сопутствующее ПО с технологией распознавания лиц для автоматической сортировки фотографий.

Источник: The Verge