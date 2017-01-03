Lenovo приурочила к CES 2017 анонс первых игровых ноутбуков Legion и выпуск флагманского бизнес-ноутбука ThinkPad X1 Carbon 2017

Компания Lenovo привезла на выставку CES 2017 несколько новых ноутбуков. Среди них имеется и новая игровая линейка Legion.

Первоначально в рамках серии Lenovo Legion представлены два игровых ноутбука с 15,6-дюймовыми дисплеями: Y720 и Y520. Обе новинки используют процессоры Intel Core седьмого поколения (семейство Kaby Lake). Модель Y520 является более доступным решением с некоторыми ограничениями. Так, разрешение изображения составляет 1920х1080 точек, используется красная подсветка клавиатуры, а дискретная видеокарта ограничена моделью NVIDIA GeForce GTX 1060. Продолжительность автономной работы заявлена на уровне 4 часов.

В то же время в Y720 доступны более производительные комплектующие. В этой версии может использоваться опциональный дисплей с 4K разрешением (3840×2160 точек), процессор Core i7-7700HQ, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060, более ёмкая батарея (60 Втч, до 5 часов автономной работы), улучшенная акустическая система, интерфейс Thunderbolt 3, многоцветная подсветка клавиатуры. Производитель заявляет, что Y720 является первым ноутбуком, поддерживающим Dolby Atmos, что обеспечивает улучшенные окружающие звуковые эффекты, передаваемые через наушники.

Ноутбук Lenovo Y520 поступит в продажу в феврале по цене стартовой конфигурации от $899,99. Купить Lenovo Y720 можно будет не ранее апреля, в данном случае стоимость стартует с отметки $1399,99.

Также на стенде Lenovo демонстрировались обновлённые и улучшенные версии ноутбуков серии ThinkPad X1. Модель ThinkPad X1 Carbon стала более компактной и содержит 14-дюймовый IPS дисплей в корпусе 13-дюймового устройства. Масса устройства снизилась на 0,2 фунта (около 90 г). Новинка содержит инфракрасную камеру для распознавания лица пользователя, порты Thunderbolt 3 USB-C, сканер отпечатков пальцев. Конфигурация может включать дисплей с разрешением до WQDH (2560×1440 точек), процессор до Intel Core i7 седьмого поколения. Батарея обеспечивает до 15 часов автономной работы. Цена этой версии начинается с отметки $1349.

Версия Lenovo ThinkPad X1 Yoga может похвастаться наличием улучшенной клавиатуры, обновлённого заряжаемого стилуса, новых процессоров Intel Core i7 седьмого поколения и портов Thunderbolt 3 USB-C. Цена этой модели начинается с отметки $1499. Также следует добавить, что обновлённые устройства серии ThinkPad X1 получили и новый цвет корпуса – серебристый.

Источник: The Verge, Engadget