Lenovo впервые представила бизнес-ноутбуки ThinkPad на основе процессоров AMD Pro

Компания Lenovo представила новые модели бизнес-ноутбуков ThinkPad, в которых впервые использовала процессоры AMD Pro. Новинки выполнены в 12,5-дюймовом (Lenovo ThinkPad A275) и 14-дюймовом (Lenovo ThinkPad A475) и отличаются классическим для данного семейства дизайном и функциями.

Вес более компактной модели составляет 1,31 кг, более крупной — 1,57 кг, при этом ноутбуки оснащаются матовыми экранами с Full HD разрешением и опциональным сенсорным слоем. Ноутбуки могут оснащаться процессорами AMD PRO седьмого поколения, вплоть до чипов AMD PRO A12 с интегрированной графикой AMD Radeon R7.

Хранилище данных можно будет построить на SSD NVMe M2 объемом до 512 ГБ или на классическом жестком диске емкостью до 1 ТБ. Также ноутбуки получат порты USB Type-C, встроенный 4G-модем и сканер отпечатков пальцев.

Бизнес-ноутбук Lenovo ThinkPad A475 поступит в продажу уже в текущем месяце по начальной цене $849, тогда как более компактная модель Lenovo ThinkPad A275 выйдет на рынок в октябре по цене от $869.

Источник: Lenovo