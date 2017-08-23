Lenovo выпустила три игровых компьютера для проектов VR

Модельный ряд игровых настольных компьютеров компании Lenovo пополнился сразу тремя новинками, ориентированными на запуск проектов виртуальной реальности.

Наиболее производительной среди новинок является модель Legion Y920. Она может комплектоваться 4-ядерным процессором Intel вплоть до модели Core i7-7700K и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1080. В качестве опции предлагается возможность установки до 32 ГБ ОЗУ Corsair Vengence LPS и жидкостной системы охлаждения Asetek. Дисковая подсистема может быть представлена SSD ёмкостью 512 ГБ и HDD ёмкостью 4 ТБ или двумя твердотельными накопителями PCIe ёмкостью по 512 ГБ в конфигурации RAID 0. Продажи этой модели начнутся в октябре по цене от €2299.

В компьютере Legion Y720 также предлагается процессор Intel вплоть до модели Core i7-7700K. Конфигурация включает PCIe SSD ёмкостью 256 ГБ и HDD ёмкостью 2 ТБ, а также видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1070. В качестве опции упоминается возможность установки памяти Intel Optane объёмом 16 ГБ. Цена стартовой конфигурации в данном случае составляет €1299.

В наиболее доступной версии Legion Y520 тоже устанавливается процессор Intel вплоть до модели Core i7-7700K, твердотельный накопитель PCIe ёмкостью 256 ГБ и жёсткий ёмкостью 2 ТБ. Вместе с тем, в данной модели используется обычная оперативная память DDR4 объёмом до 16 ГБ и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060. Цена игрового компьютера Lenovo Legion Y520 стартует с отметки €749.

В дополнение к компьютерам Lenovo также предлагает новый игровой монитор Y25f. Он имеет дисплей диагональю 24,5 дюйма с Full HD разрешением. Устройство поддерживает HDR, частоту обновления 144 Гц и обеспечивает максимальную яркость изображения 400 нит. Устройство поступит в продажу в январе 2018 года по цене €299.

Источник: The Verge