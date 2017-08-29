Lenovo выпустит на украинский рынок ноутбук-трансформер Lenovo Yoga 720-15 с графикой NVIDIA GeForce GTX 1050 по цене от 36500 грн

Компания Lenovo объявила о выходе на украинский рынок ноутбука-трансформера Lenovo Yoga 720-15, который оснащается дискретной игровой видеокартой и способен работать от одной зарядки аккумулятора до 9 часов.

Как и в других продуктах серии Yoga, в данной модели используется фирменная шарнирная конструкция, позволяющая работать с ней как в привычном режиме ноутбука, так и в режиме планшета. При этом технология Lift and Lock позволяет заблокировать клавиши для исключения случайного нажатия, когда трансформер находится в планшетном положении.

Модель Lenovo Yoga 720-15 в корпусе из металла с лазерной огранкой получилась тонкой и легкой — при диагонали экрана в 15 дюймов ее вес не превышает 2 кг, а толщина составляет всего около 2 см. Экран Lenovo Yoga 720-15 имеет разрешение 4К (опционально), при этом матрица выполнена по технологии IPS, которая обладает широкими углами обзора и естественной цветопередачей. Она оснащена сенсорным слоем, с которым можно работать не только пальцами, но и с помощью комплектного стилуса. Последний позволяет быстро создавать заметки, рисовать и выполнять другие задачи, при этом в режиме работы со стилусом экран трансфомера не реагирует на касания руками.

Трансформер комплектуется производительными процессорами Intel Core i7 седьмого поколения со стандартным напряжением питания, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным SSD-накопителем объемом до 1 ТБ (в максимальной комплектации). За обработку графики отвечает видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050, которая подходит не только для работы, но и для развлечений в виде современных игр. Аккумулятор ноутбука емкостью 72 Втч обеспечивает до 9 часов автономной работы.

Модель поддерживает интерфейс Thunderbolt со скоростью передачи данных до 40 Гбит/с, к которому можно, например, подключить док-станцию, внешние видеокарты, а также до двух 4К-дисплеев. Для обеспечения безопасности данных применяется сканер отпечатков пальцев, который можно настроить не только для аутентификации при входе в систему, но и для использования с различными приложениями. В качестве операционной системы используется Microsoft Windows 10, за звучание отвечают встроенные колонки JBL.

Отметим, что ноутбук-трансформер Lenovo Yoga 720-15 будет доступен на украинском рынке по цене от 36 500 гривен.

Дисплей: 15,6”, IPS, UHD-4K (3840×2160), сенсорный / 15,6”, IPS, FHD (1920×1080), сенсорный

Процессор: до IntelCore i7 7-го поколения

Графика: до NVIDIA GeForce GTX 1050 (4 ГБ)

Оперативная память: до 16 ГБ DDR4

Накопители: до 1 ТБ PCIe SSD

Разъёмы: Thunderbolt, 3 порта USB (включая один Thunderbolt), комбо-разъём для аудиогарнитуры

Батарея: 72 Втч, до 9 часов просмотра видео на половине яркости при экране FHD, до 8 часов при экране UHD

Операционная система: Windows 10 Home

Габариты, вес: 364х242х19,9 мм, менее 2 кг

Источник: Lenovo