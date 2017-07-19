LeoGaming и Mastercard запустили Facebook-бота LeoBot для денежных переводов между картами украинских банков

Компания LeoGaming в партнерстве с Mastercard запустили LeoBot — платежного бота в социальной сети Facebook с интегрированной платформой цифровых кошельков Masterpass. Он позволяет осуществлять денежные переводы между карточными счетами украинских банков с мобильного устройства в один клик. Проект реализован при технической поддержке TAS Link и платформы UniBot.

Воспользоваться ботом LeoBot могут все пользователи приложения Messenger, перейдя по следующей ссылке. Дополнительная регистрация не требуется, все функции платежного бота доступны для новых клиентов.

Навигация между функциями бота происходит с помощью команд, которые можно выбрать в перечне или же прописать вручную. Благодаря интеграции с Masterpass осуществить денежный перевод с использованием робота можно даже не держа платежную карту в руках. Для этого необходимо лишь один раз ввести данные банковской карты или авторизовать ранее созданный кошелек Masterpass, в котором можно хранить данные карт различных платежных систем. Во время дальнейшего использования LeoBot можно будет быстро выбрать шаблон платежа на основе предыдущих транзакций и осуществить денежный перевод в один клик. Гарантом безопасности переводов с Masterpass является Mastercard.

«В Украине уже тысячи торговцев принимают оплаты с Masterpass. В сотрудничестве с нашим партнером LeoGaming мы делаем еще один шаг навстречу новым возможностям для мгновенных денежных переводов, таким образом, интеграция Masterpass в мессенджер делает денежные переводы максимально технологичными», — прокомментировал вице-президент по развитию бизнеса Mastercard в Украине, Грузии, Молдове и странах Центральной Азии Сергей Францишко.

После осуществления перевода бот присылает отчет, который хранится в истории платежей, доступной через отдельную команду LeoBot. Условия осуществления переводов следующие: размер комиссии — 0,8% от суммы перевода + 2,5 грн; сумма перевода — от 1 грн до 14999 грн.