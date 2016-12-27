LG анонсировала портативный левитирующий динамик, способный работать до 10 часов без подзарядки

Накануне открытия выставки CES 2017 компания LG анонсировала портативный беспроводной левитирующий динамик — Levitating Portable Speaker (модель PJ9).

Устройство парит в воздухе над комплектной платформой под названием Levitation Station. Парение в воздухе обеспечивается благодаря использованию мощных электромагнитов, встроенных в Levitation Station. Внутри самого динамика используется всенаправленный громкоговоритель, который излучает звук с охватом 360 градусов. Для усиления низких частот в Levitation Station интегрирован сабвуфер. По заверениям производителя, технология Dual Passive Radiator позволяет обеспечить чистую и точную передачу среднего и высокого частотных диапазонов. Для подключения источников сигнала используется беспроводное соединение Bluetooth, а благодаря поддержке технологии Multipoint обеспечивается возможность одновременного подключения двух устройств.

Встроенный в динамик аккумулятор позволяет работать в автономном режиме до 10 часов. Когда заряд батареи приближается к исчерпанию, динамик автоматически опускается на Levitation Station и начинает автоматически подзаряжать батарею при помощи беспроводной технологии зарядки. При этом не требуется какое-либо вмешательство со стороны пользователя, а воспроизведение музыки не прерывается. PJ9 может использоваться на открытом воздухе. Он соответствует требованиям сертификации IPX7 и может выдерживать воздействие различных погодных условий.

Портативный левитирующий динамик LG PJ9 будет демонстрироваться во время проведения выставки CES 2017. Его ориентировочная цена пока не сообщается.

Источник: LG