LG анонсировала портативный левитирующий динамик, способный работать до 10 часов без подзарядки

LG анонсировала портативный левитирующий динамик, способный работать до 10 часов без подзарядки

Накануне открытия выставки CES 2017 компания LG анонсировала портативный беспроводной левитирующий динамик — Levitating Portable Speaker (модель PJ9).

Устройство парит в воздухе над комплектной платформой под названием Levitation Station. Парение в воздухе обеспечивается благодаря использованию мощных электромагнитов, встроенных в Levitation Station. Внутри самого динамика используется всенаправленный громкоговоритель, который излучает звук с охватом 360 градусов. Для усиления низких частот в Levitation Station интегрирован сабвуфер. По заверениям производителя, технология Dual Passive Radiator позволяет обеспечить чистую и точную передачу среднего и высокого частотных диапазонов. Для подключения источников сигнала используется беспроводное соединение Bluetooth, а благодаря поддержке технологии Multipoint обеспечивается возможность одновременного подключения двух устройств.

Встроенный в динамик аккумулятор позволяет работать в автономном режиме до 10 часов. Когда заряд батареи приближается к исчерпанию, динамик автоматически опускается на Levitation Station и начинает автоматически подзаряжать батарею при помощи беспроводной технологии зарядки. При этом не требуется какое-либо вмешательство со стороны пользователя, а воспроизведение музыки не прерывается. PJ9 может использоваться на открытом воздухе. Он соответствует требованиям сертификации IPX7 и может выдерживать воздействие различных погодных условий.

Портативный левитирующий динамик LG PJ9 будет демонстрироваться во время проведения выставки CES 2017. Его ориентировочная цена пока не сообщается.

Источник: LG

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